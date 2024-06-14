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Sağlık
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Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

2024-06-14 13:12:57
Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler doğada görülmeye de başladı.

#1
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Çamoluk ve Bingöl'ün Yedisu ilçelerinden Erzincan'a kene ısırması sonucu getirilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

ERZİNCAN'IN ARDINDAN SİVAS'TA DA HAYATINI KAYBEDENLER OLDU Yaşanan ölümlerin ardından vakalar bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı. Giresun ve Bingöl'ün ardından Sivas'ta da 4 kişi kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

#3
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Gölova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ş.T’nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#4
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Yine Sivas’ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N’nin vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

#6
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki G.E de, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

#7
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Son olarak Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası 74 yaşındaki T.A’nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı.

#8
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Yapışan kene Sivas Doğanşar ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı. Ancak T.A. kısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

#9
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

T.A KKKA tanısıyla 2 gün önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#10
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

KENEYE KARŞI NELER YAPMALI? İşte keneden korunmak için yapılacak: Kene tutmaktan kaçının: Yüksek otluk alanlarda veya ormanlık bölgelerde bulunurken, mümkün olduğunca kene tutmaktan kaçının. Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmak kene temasını azaltabilir.

#11
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Kene kovucu kullanın: İçinde DEET gibi kene kovucu maddeler bulunan böcek kovucular kullanarak kene ısırma riskini azaltabilirsiniz. Bu tür kene kovucular, cilt ve giysilere uygulanabilir.

#12
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Açık alanlarda dikkatli olun: Ormanlık veya otluk alanlarda dolaşırken dikkatli olun. Yüksek otların veya çalıların üzerinden geçerken, vücudunuzu ve giysilerinizi periyodik olarak kontrol edin.

#13
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Bahçe ve alan bakımı: Kendi bahçenizi veya etrafınızdaki alanları düzenli olarak temizleyerek yüksek çalıları ve otları azaltın. Bu, kenelerin barınma ve gizlenme alanlarını azaltabilir.

#14
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

KENE ISIRMASI SONRASI YAPMANIZ GEREKENLER Keneyi çıkartın: Bir kene sizi ısırdığında, kenenin vücudunuzdan hemen çıkarılması önemlidir. Bu, kenenin enfekte olmuş olabileceği mikropların yayılmasını önleyebilir. Keneyi deriye yakın bir noktadan yavaşça ve düz bir şekilde çekerek çıkarın. Kene çıkarıcı cımbız veya spesifik kene çıkarma aletleri kullanılabilir.

#15
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Yarayı temizleyin: Kene çıkarıldıktan sonra, ısırık bölgesini temiz su ve sabunla yıkayın. Alkol veya antiseptik solüsyon kullanarak yarayı dezenfekte etmek de önerilir.

#16
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

İzlemeyi ve belirtileri izleyin: Kene ısırığı sonrasında, kene ısırığı yerinde kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi belirtiler oluşabilir. Eğer kene enfekte olmuşsa veya belirtiler ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

#17
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Keneyi saklayın: Çıkardığınız kene varsa, saklayın ve doktora göstermek üzere saklayın. Kenenin türü ve enfekte olup olmadığı konusunda bilgi sağlayabilir.

#18
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Sivas, Tokat, Yozgat ve diğer çevre illerde kene popülasyonunda artış yaşanıyor. Kene varlığının artmasıyla birlikte kırsalda yaşayan vatandaşlar için de tehlike artıyor.

#19
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

İnsan vücuduna tutunan ve ısırarak bünyesindeki virüsü kana bulaştıran keneler ile ilgili uzmanlardan sıklıkla uyarılar geliyor.

#20
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Geç kalan hastalarda can kayıpları yaşanıyor

#21
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü anlatan Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, “Kene hastalığı ülkemizde 2002 yılından bu yana görülmeye başlanan bir hastalık. 2002’de Tokat’ta, sonrasında Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane illerinde görülmeye başlandı. Virüs taşıyan kenelerden insanlara bulaşan bir hastalık. Üşüme ve titreme ile gelen bir ateş, daha sonrasında da bulantı, kusma, karın ağrısı, kas ağrıları ve eklem ağrıları ile belirti gösteren bir hastalık. İlerlediğinde diş eti kanaması gibi, burun kanaması gibi, idrar yollarından kanama gibi belirtiler veren bir hastalık. İlerlediği zaman tedavisi güçleşen, zor tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Henüz tedavisi yok ama destek tedavisi uygulanan bir hastalık. Erken dönemde gelindiğinde işimiz kolaylaşıyor.

#22
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Erken gelindiğinde destek tedavileri ile hastaları iyileştirerek taburcu edebiliyoruz. İleriki dönemlerde maalesef bazı hastaları kaybedebiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

#23
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

“Keneyi kendi yöntemleri ile çıkardıkları için hayatlarını kaybedebiliyor”

#24
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin kene konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayan Doğan, “Türkiye’nin en tecrübeli birkaç hastanesinden biriyiz. Hastalar bize erken dönemde geldikleri zaman çok fazla kaybımız olmuyor ama yine de her yıl kaybettiğimiz hastalar var. Onlar da genelde geç kaldıkları için ya da keneyi kendi yöntemleri ile çıkardıkları için hayatlarını kaybedebiliyor. Burada önemli olan kene tespit edildiği zaman keneyi uygun yöntemlerle çıkarmak için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Çünkü bu illerde kenenin nasıl çıkarılacağı ile ilgili doktorlar oldukça bilinçli.

#25
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım” şeklinde konuştu.

#26
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Kurban Bayramı öncesi keneler ile ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çetin, “Mutlaka hayvan pazarlarının ilaçlanmasını öneriyoruz” dedi.

#27
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı öncesi, keneler aracılığıyla yayılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, “Genellikle İç Anadolu'nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz” dedi.

#28
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sivas’ın da içinde bulunduğu vakaların yüksek olduğu şehirlerden, büyük şehirlere götürülecek olan kurbanlıklarla ilgili uyarılarda bulundu.

#29
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

Kenelerin kurbanlıklara tutunabileceğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Genellikle İç Anadolu‘nun kuzey bölgesinde yoğunlaşan kene ısırma vakalarının bu bölgeden gidecek hayvanlarla diğer illerimize, özellikle de büyük illerimize hayvan transferi ile taşınabileceğini unutmamak gerekiyor. En azından böyle korunabileceğimiz bir hastalıktan dolayı insanlarımızın hastalanması veya hayatını kaybetmesini arzu etmiyoruz. Mutlaka hayvan pazarlarının bu noktada ilaçlanması, hayvan satıcıların götürdükleri hayvanlar üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmesi ve bunlara karşı ilaç kullanmasını öneriyoruz. Eğer kurban kesiyorsak dikkatli olmalıyız. Geçen yıllarda kurban bayramındaki vakalar, ellerdeki kesiklerden ve yaralardan kaynaklı. Hasta olan hayvanların kanından insanlara KKKA hastalığının geçtiğini biliyoruz. Bu şekilde vakalarımız var. Bundan dolayı özellikle de bu dönemde kurban kesilirken hayvanın kanıyla veya et ile uğraşırken mutlaka bir eldiven takarak, eldiven ile birlikte bu işlemleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

#30
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

'ÇOK MİKTARDA KENE ISIRIĞI VAKASI ALMAYA BAŞLADIK' İlkbahar ve yaz aylarında görülen vakaların bu yıl daha erken başladığına değinen Prof. Dr. Çetin, "Bu yıl havaların erken dönemde ısınması ile birlikte özellikle kenelerin yumurtadan çıkması ve araziye dağılmasıyla kendi bölgemizde ve diğer illerde de çok miktarda kene ısırığı vakası almaya başladık. Bu durum kene vakalarının, geçen yıldan daha fazla olabileceğini bizlere düşündürmektedir. O halde bizim yapmamız gereken ise buna karşı tedbirlerimizi mümkün olduğu kadar arttırmaktır" ifadelerini kullandı.

#31
Foto - Türkiye'nin her yerinden ölüm haberleri geliyor! İşte keneden korunma yolları

'HER YIL 7-8 İLDE KKKA HASTALIKLARI GÖRÜLMEKTE Hastalığın yoğun olarak Sivas ve çevre illerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu: "Her yıl bahar ve yaz aylarında maalesef ilimiz Sivas’ın da içerisinde bulunduğu 7-8 ilde KKKA hastalıkları görülmekte. Bu hastalıkların görülmesinin temel sebebi de özellikle bölgemizdeki var olan bir kene çeşidinin insanlarımızı taraması, yapışması ve kan almak suretiyle mevcut olan virüsleri insanlara bulaştırması. Bu durumda öldürücülük oranı çok yüksek olan KKKA ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizim bölgemizde özellikle Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun’un güneyi, Tokat, Yozgat ve Amasya bölgesinde daha sık görülen bir hastalık. Ancak ülkemizin hemen hemen tamamında da görülme riski var. Bu sadece keneler ve hasta olan insanlardan kan yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Buna dikkat edecek olursak korunma oranımız da o derecede yüksek olacaktır."

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