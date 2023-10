KÜMÜLATİF OLARAK ARTIYOR Mevduata yatırılan paraya hiç dokunmadan her ay anapara+faiz ile birlikte yeniden değerlendirilmesi halinde 12 ay sonunda kümülatif olarak faiz de artmış olacaktır. Düz mantıkla 1 milyon lirası olan ve yıllık yüzde 40 ile parasını vadeye bağlarsa yıl sonunda 1 milyon 400 bin getiri elde eder. Ancak parasının faizini de her ay işletip ve anapara+faiz ile birlikte yeniden mevduat açarsa yıllık getirisi yüzde 48 seviyesine yaklaşır ve 1 milyon lirası 1 milyon 482 bin lira olur. (Not: Tutarlardan stopaj vergisi düşülmeden hesaplanmıştır)Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr