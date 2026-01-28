  • İSTANBUL
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi
Türkiye'nin en büyük madeni satılıyor! O ülke sessiz sedasız bu işi bitirmek istiyor
Haber Merkezi

Türkiye'nin en büyük madeni satılıyor! O ülke sessiz sedasız bu işi bitirmek istiyor

Türkiye'nin en büyük bakır madeni olan Kastamonu’daki Göksırmak ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Maden satılıyor, talip olan şirket ortaya çıktı.

Bloomberg’e göre Akfen, Ilbak ve Bacacı Holding, Kastamonu’daki Göksırmak bakır madeninin tamamı ya da bir kısmının satışı için Goldman Sachs’a yetki verdi. Tam satışta hedeflenen değerlemenin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor

Habere göre Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, Kastamonu’nun kuzeyinde yer alan Göksırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir kısmı için teklif toplamayı değerlendiriyor. Kaynaklar, tam satış halinde şirket ortaklarının yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedeflediğini belirtiyor. Sürecin henüz erken aşamada olduğu, bağlayıcı bir karar alınmadığı da vurgulanıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker ise söz konusu satışla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

Daha önce Türkiye’den bir madeni de alan yatırım devi ACG Acquisition Company, Türkiye’nin bu en önemli madenini almak için teklif vermeye hazırlanıyor.

Hisseleri Londra borsasında işlem gören ve özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olarak bilinen ACG Acquisition Company, 2024 yılında Gediktepe madenini Çalık Holding'in iştiraki olan Lidya Madencilik'ten 290 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, altın ve gümüş üreten bir polimetalik madencilik işletmesi olarak faaliyet gösteren Gediktepe için ACG, sadece nakit ödeme yapmamış, hisse takasında da bulunmuştu.

Yapılan anlaşmayla 290 milyon dolarlık satış işleminde ACG hisselerinin yaklaşık 37 milyon dolar değerindeki yüzde 30'unun Lidya'ya devri ve 100 milyon dolar nakitten oluştu. Halen oksit cevherinden altın ve gümüş üretilen Gediktepe’de sülfit genişlemesi projesinin bu yıl tamamlanması ve 2026 itibarıyla da bakır ve çinko üretimine geçmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Satın satın, fabrika,maden,banka ne varsa satın ama özellikle yabancılara satın..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
