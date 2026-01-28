Türkiye'nin en büyük madeni satılıyor! O ülke sessiz sedasız bu işi bitirmek istiyor

Habere göre Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, Kastamonu’nun kuzeyinde yer alan Göksırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir kısmı için teklif toplamayı değerlendiriyor. Kaynaklar, tam satış halinde şirket ortaklarının yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedeflediğini belirtiyor. Sürecin henüz erken aşamada olduğu, bağlayıcı bir karar alınmadığı da vurgulanıyor.