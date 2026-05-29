Türkiye’nin “EFES 2026”da yaptıkları akıllarını aldı: “Görülmesi imkansız bir şey” diyerek duyurdular

Avrupa merkezli prestijli savunma yayını European Defence Review (EDR), Türkiye'nin İzmir'de yaklaşık 50 ülkeden 10 bini aşkın personelin katılımıyla gerçekleştirdiği EFES-2026 Tatbikatı'na dair hayranlık dolu bir analiz yayımladı. Dergide yer alan analizde, Türk savunma sanayiine ait yerli silah sistemleri ve platformlarının yabancı askeri delegasyonların önünde canlı olarak sergilediği gerçek performans, "sıradan fuar stantlarında veya statik sergilerde görülmesi imkansız bir başarı" olarak nitelendirildi. Karargah safhasında yapay zeka destekli sistemlerin test edildiği, TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB3’ün ve ZAHA zırhlı amfibi araçlarının koordineli şovuna sahne olan dev tatbikat, Türkiye'nin askeri diplomaside ve küresel güç dengesinde kilit bir oyuncu olma iradesini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.