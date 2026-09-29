Altın sert düştü!
Ons altın, son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot piyasada altının ons fiyatının 4 bin 146 dolara kadar düşmesi yatırımcılar arasında endişeye yol açarken, yurt içinde gram altın da 6 bin 500 liranın altını gördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ons altın, son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot piyasada altının ons fiyatının 4 bin 146 dolara kadar düşmesi yatırımcılar arasında endişeye yol açarken, yurt içinde gram altın da 6 bin 500 liranın altını gördü.
Uzmanlar, küresel belirsizlik ortamında piyasalarda ani hareketlerin arttığına dikkat çekerek özellikle kısa vadeli yatırımlarda panik kararlar alınmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Spot piyasada ons altın fiyatının dün gün içinde yüzde 5’e yakın kayıpla 4 bin 146 dolar seviyesine kadar inmesi, özellikle birikimlerini altında değerlendirenlerde endişe yarattı. Bu hareketle birlikte yurt içinde de gram altın fiyatı 6 bin 500 doların altını test ederek, ardından bu seviyede paralel hareket etti. Uzmanlar, savaş ortamı ve küresel belirsizlikler ile piyasalarda hızlı ve sert hareketlerin arttığı, yatırımcının altın gibi kıymetli metallerde uzun vadeli düşünmesi gerektiğine dikkat çekti. Kısa vadeli yatırımlarda ise ‘panik’ olmadan hareket etmeleri uyarısında bulundu. Piyasalarda öngörülemezliğin arttığı ortamda yılın son çeyreğine işaret eden uzmanlar, altının değerini bulacağını öngörüyor.
Neden düşüyor? ■ Küresel belirsizlikler, özellikle altın birikimi fazla olan ülkelerin hızlı ve sert hareketler yapmalarıyla piyasaları yüksek oynaklığa itiyor. Kısa sürede altın varlığı artarken, diğer yandan Çin gibi ülkelerin hızlı alımlarıyla da yönünü değiştirebiliyor.
■ Yine savaş ortamı nedeniyle özellikle nakit ihtiyacı ve Hürmüz Boğazı kaynaklı karışıklıklar piyasalarda pozisyonlarda dolara geçişi hızlandırırken, Amerikan tahvil faizlerine yönelimi artırıyor. Bu da altın fiyatında ani oynaklıklar getiriyor.
■ Yeniden tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini beslemesi ile faizlerdeki artış beklentisi de bu süreçte küresel piyasalarda altına talebi düşük tutuyor.
Kasım ayına dikkat ABD’de 3 Kasım 2026’da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bazı eyaletlerde erken oy kullanma süreci de başladı. Buradaki sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump açısından önemli bir gösterge olacak. Bu nedenle piyasalarda Trump’ın atacağı adımlar ve Orta Doğu’daki savaş ortamının seyri de yüksek önem taşıyor. Belirsizliğin artması ‘güvenli liman’ altında küresel piyasaları oynaklığa iterken, yurt içinde de seyri öngörülemez hale getiriyor.
‘Panik yapmayın’ Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Hüseyin Sarıtaş, 2026 yılında piyasalarda belirsizliğin en çok hissedildiği yatırım aracının altın olduğunu, ‘sadık alıcı’ kitlesinin de çekinceler yaşadığını söyledi. Şubat aşındaki hızlı yükselişle 8 bin liraya yükselen gram altın fiyatı gibi bu düşük fiyatın da piyasada endişeli bir ortam oluşturduğunu anlatan Sarıtaş, “Yurt içi piyasada biz her zaman altının değerini yeniden bulacağını biliriz. Dünyada bizden bağımsız büyük sorunlar var. Ama altın kaybetmez. Altın yatırımı yapacaklar kısa vadeli bakmasın, kısa vadeli yatırımlarında panik de olmasınlar. Altın uzun vadeli yatırım aracıdır” dedi.
Tahmin 4.400 dolarda Yılın son çeyreğine ilişkin yatırım bankalarının altın tahminleri 4 bin 400 dolar ortalamasında bulunuyor. 2026 dördüncü çeyrek için Morgan Stanley 4 bin 450 dolar, Standard Chartered 4 bin 650 dolar öngörüyor. Goldman Sachs 4 bin 650 dolar, Citi, 0-3 ay için 4 bin 800 dolar, Deutsche Bank ise 12 ay için 5 bin dolar hedef açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23