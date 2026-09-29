Altın sert düştü!

‘Panik yapmayın’ Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Hüseyin Sarıtaş, 2026 yılında piyasalarda belirsizliğin en çok hissedildiği yatırım aracının altın olduğunu, ‘sadık alıcı’ kitlesinin de çekinceler yaşadığını söyledi. Şubat aşındaki hızlı yükselişle 8 bin liraya yükselen gram altın fiyatı gibi bu düşük fiyatın da piyasada endişeli bir ortam oluşturduğunu anlatan Sarıtaş, “Yurt içi piyasada biz her zaman altının değerini yeniden bulacağını biliriz. Dünyada bizden bağımsız büyük sorunlar var. Ama altın kaybetmez. Altın yatırımı yapacaklar kısa vadeli bakmasın, kısa vadeli yatırımlarında panik de olmasınlar. Altın uzun vadeli yatırım aracıdır” dedi.