Türkiye’nin cevabı karşısında Yunanistan apışıp kaldı: Üstünlük Türklere geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan'ın “Türkiye 2 yıllık NAVTEX ilan etti” iddiasına cevaben verdiği “süresiz” açıklaması Atina'da endişeye neden oldu. Konuyu yakın takibe alan Yunan basını, Türkiye'nin bu hamlesiyle diplomatik üstünlüğü ele geçirdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine karşı yayımlanan teknik itiraz amaçlı seyir duyurularının, Yunan basınında öne sürüldüğü gibi iki yıl süreli değil, süresiz olduğunu açıkladı. MSB'nin bu açıklaması Yunanistan'da kaygı oluştururken , Yunan medyası konuyu manşetlerine taşıdı.

Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine, "Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir." denildi

Yunan hükümet yetkililerinin açıklamalarını manşete taşıyan Atina merkezli Protothema gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye'nin NAVTEX'ine resmi olarak protestoda bulunduğunu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (İMO) bir rapor sunduğunu belirtti. Hükümet kaynaklarının NAVTEX'e ilişkin Atina'nın "Türkiye ile koordineli olarak yürütülmesi gerektiğini" iddia ettiğini yazan Yunan basını haberinde, "Yunanistan'ın egemen haklarını kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.

Farklı bir Yunan medyası Business Daily de Türkiye'nin süresiz NAVTEX açıklamasını manşetine taşıdı. Türkiye'nin NAVTEX kararında dikkat çekici bir detay olduğunu iddia ederek, "Türkiye'nin yaptığı meydan okuma oldukça manidar bir zamanlamayla geldi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransız Mevkidaşı Catherine Vautrin ile Atina donanmasının gücü Kimon'da bir görüşme gerçekleştirdiği sırada bu haberi aldı. Fransa tam o sırada Yunanistan'a gelecekteki askeri destek planlarından bahsediyordu." dedi.

Atina medyasından Banking News "Benzeri görülmemiş zorluk" başlıklı haberinde "Türkiye, geleneksel olarak belirli bir süre için geçerli olan NAVTEX'i süresiz geçerliliğe dönüştürerek emsalsiz bir adım atıyor." ifadelerini kullandı. Haberde, "Yunanistan'ın kıta sahanlığına Türkler fiilen meydan okuyor. Bu hamlenin zamanlaması tesadüf değil; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmeden birkaç hafta önce gerçekleşerek, Türk tarafına açık bir diplomatik üstünlük sağladı." denildi.

Yunan basınından Parapolitika ise "Ankara-Atina hattında kara bulutlar toplanıyor" başlıklı haberinde "Türkiye ile Yunanistan'ın olası bir görüşmesi öncesi gerilim tırmanıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin yarısını süresiz olarak kısıtlaması ve Türk kıta sahanlığıyla ilgili konularda NAVTEX yayınlaması, hatta kıta sahanlığından bahsederken Ege Denizi'nin yarısını ve hatta su altını da kapsaması ilk kez oluyor. Yani Türkler bize açıkça 'Kıta sahanlığı benim ve benim iznim olmadan üzerinde hiçbir şey yapamazsınız' diyor." denildi.

