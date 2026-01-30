Türkiye’nin cevabı karşısında Yunanistan apışıp kaldı: Üstünlük Türklere geçti

Yunan basınından Parapolitika ise "Ankara-Atina hattında kara bulutlar toplanıyor" başlıklı haberinde "Türkiye ile Yunanistan'ın olası bir görüşmesi öncesi gerilim tırmanıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin yarısını süresiz olarak kısıtlaması ve Türk kıta sahanlığıyla ilgili konularda NAVTEX yayınlaması, hatta kıta sahanlığından bahsederken Ege Denizi'nin yarısını ve hatta su altını da kapsaması ilk kez oluyor. Yani Türkler bize açıkça 'Kıta sahanlığı benim ve benim iznim olmadan üzerinde hiçbir şey yapamazsınız' diyor." denildi.