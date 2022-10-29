Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Öğrenilmiş yanlış saklama yöntemleriyle tohumun muhafaza edilemeyeceğine dikkati çeken tarım yazarı Mine Ataman ise “Ülkelerin gen kaynaklarının ne kadar çeşitli, ne kadar karakteristik olduğu son dönemde daha çok önem kazanmaya başladı. Dünyanın farklı yerlerinde tohum gen bankalarının dışında tohum depoları oluşturulmaya başlandı. Tohumun nasıl saklanacağı çok önemlidir. Bunu bir sandıkta, bir ev ortamında saklayamayız. Mutlaka belli bir ısı, nem ve sıcaklıkla özellikle bu iş için planlanmış gen bankalarında korunması gerekiyor. Onun için de elinizde böyle bir kaynak varsa mutlaka gen bankalarına gitmek, buradaki ilgili kişilerle görüşmek gerekiyor” diye konuştu.