Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Türkiye Tohum Gen Bankası Bölüm Başkanı Şenay Boyraz Topaloğlu, “Burada amacımız, genetik kaynak olarak tanımlanan tüm türleri muhafaza etmek ama önceliğimiz ıslahta kullanılan gen kaynaklarıdır. Yerel çeşitler, endemik bitkiler ve kültür bitkilerinin yabani akrabaları olmak üzere tüm kaynakları, biyolojik ömürlerinin izin verdiği müddetçe korumak için çalışıyoruz. Bunu doğal alanları dışında yapıyoruz. Öncelikle canlılık testleri uygulanıyor. Tohum canlılığı yüzde 85 ve üzerinde olan tohumlar soğuk ortamda uzun muhafazaya alınıyor. Eksi 18 santigrat derecede 5 ila 10 yılda bir, tohum türüne göre değişmekle birlikte canlılık testleri tekrarlanıyor. Periyodik canlılık testinden düşük sonuç çıktığında ya da tohumun miktarı azaldığında üretim yenilemeye alınıyor” dedi.