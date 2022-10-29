  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

2022-10-29 12:33:41
Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Türkiye Tohum Gen Bankası, bitkilerin genetik kaynaklarını tespit ederek muhafaza ederek tarım alanındaki geleceğimizi sağlama alıyor.

#1
Foto - Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Tohum Gen Bankalarının biri İzmir’deki Ulusal Tohum Gen Bankası, diğeri ise Ankara’da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankasında, bitkilerin genetik kaynaklarının tespit edilmesiyle birlikte muhafaza edilen tohumların karakterize edilme işlemleri

#2
Foto - Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Türkiye Tohum Gen Bankası Bölüm Başkanı Şenay Boyraz Topaloğlu, “Burada amacımız, genetik kaynak olarak tanımlanan tüm türleri muhafaza etmek ama önceliğimiz ıslahta kullanılan gen kaynaklarıdır. Yerel çeşitler, endemik bitkiler ve kültür bitkilerinin yabani akrabaları olmak üzere tüm kaynakları, biyolojik ömürlerinin izin verdiği müddetçe korumak için çalışıyoruz. Bunu doğal alanları dışında yapıyoruz. Öncelikle canlılık testleri uygulanıyor. Tohum canlılığı yüzde 85 ve üzerinde olan tohumlar soğuk ortamda uzun muhafazaya alınıyor. Eksi 18 santigrat derecede 5 ila 10 yılda bir, tohum türüne göre değişmekle birlikte canlılık testleri tekrarlanıyor. Periyodik canlılık testinden düşük sonuç çıktığında ya da tohumun miktarı azaldığında üretim yenilemeye alınıyor” dedi.

#3
Foto - Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Üretilip yenilenen tohumların temizlik, hazırlık, kurutma ve paketleme süreçlerinden geçerek tekrar muhafazaya alındığını vurgulayan Topaloğlu, tohumların gen kaynağını kaybetmeden genlerin erozyona uğramasını engelleyerek sürekli bir muhafazanın sağlandığını kaydetti.

#4
Foto - Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Ayrıca, gen bankalarının temel amaçlarından birinin de araştırma çalışmaları için materyal temin etmek olduğuna da değinen Topaloğlu, “ Uzun dönem muhafazada olan tohumun yeterli miktarda çoğaltılmış bir örneği orta dönem muhafazaya alınır. Bu, dağıtıma açık koleksiyon dediğimiz ıslah ve araştırma çalışmalarında temin edilen materyali içerir” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'den tarım alanında müthiş adım! Geleceğimizi kurtaracak

Öğrenilmiş yanlış saklama yöntemleriyle tohumun muhafaza edilemeyeceğine dikkati çeken tarım yazarı Mine Ataman ise “Ülkelerin gen kaynaklarının ne kadar çeşitli, ne kadar karakteristik olduğu son dönemde daha çok önem kazanmaya başladı. Dünyanın farklı yerlerinde tohum gen bankalarının dışında tohum depoları oluşturulmaya başlandı. Tohumun nasıl saklanacağı çok önemlidir. Bunu bir sandıkta, bir ev ortamında saklayamayız. Mutlaka belli bir ısı, nem ve sıcaklıkla özellikle bu iş için planlanmış gen bankalarında korunması gerekiyor. Onun için de elinizde böyle bir kaynak varsa mutlaka gen bankalarına gitmek, buradaki ilgili kişilerle görüşmek gerekiyor” diye konuştu.

Rumlar kazı yaparken buldu ve duyurdular: Türklere ait
Gündem

Rumlar kazı yaparken buldu ve duyurdular: Türklere ait

Rum tarafında yer alan Larnaka'da yapılan kazı çalışmalarında kayıp 4 Kıbrıs Türkü'ne ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı...
Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!
Medya

Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!

Fatih Portakal, AK Parti tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" programını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tay..
Malatya'da korkutan deprem
Aktüel

Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu...
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'nükleer enerji' hamlesi!
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'nükleer enerji' hamlesi!

ABD'li nükleer enerji şirketi Westinghouse, Polonya'da nükleer santral inşa edecek. 2026 yılında inşaatına başlanacak olan santralin ilk rea..
Başsavcı vekili Demir hafızlık icazet törenine katıldı! 28 Şubat artıkları ayağa kalktı
Gündem

Başsavcı vekili Demir hafızlık icazet törenine katıldı! 28 Şubat artıkları ayağa kalktı

Ankara’da hafızlık icazet törenine katılan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Demir, 28 Şubat artığı laikçiler tarafından hedef alındı...
Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...
Spor

Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...

Ligde üç haftadır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23