Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Firma sahibi Mustafa Alapala, bu ürünleri daha önce ithalatçı firmalardan alarak Çorum’daki firmalara satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ancak son dönemlerde ortaya çıkan ülkeler arası nakliye problemi ve yeteri kadar ithal edilmemesi bizi bu ürünü üretmeye teşvik etti. Bu ürün için Hitit Üniversitesi’nin kapısını çaldık. Yaklaşık 3 yıldır projeyle ilgileniyoruz. Şu anda nihai ürün üretimine başladık. Bu ürün aydınlatma sektörü, gıda sektörü, makine endüstrisi, laboratuvar ve hastane ekipmanlarında sıkça kullanılan bir ürün. Şu an ürünü sorunsuz olarak üretmeyi başardık. Mutluyuz. Satışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ayda seri üretime başlayarak ülkemizin bu alandaki ihtiyacını tamamen karşılayacak hale geleceğiz” diye konuştu.