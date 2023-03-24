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Ekonomi
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Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

2023-03-24 13:11:06
Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Akrilik boru, üniversite-sanayi işbirliği ile Türkiye'de ilk kez üretilmeye başlandı.

#1
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bilici’nin koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde un ve gıda değirmenleri, hastanelerdeki taşıma hatlarında ve dekorasyon olarak kullanılan döküm akrilik borunun ilk kez Türkiye'de üretimine başlandı.

#2
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Çorum Sanayi Sitesi’nde özel bir firma tarafından kurulan pilot tesiste gerçekleştirilecek olan üretim ile sektördeki dışa bağımlılığın önüne geçilecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen akrilik boruda ilerleyen günlerde seri üretime başlanacak. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bilici, firmanın bir yıl önce akrilik boru üretimi için proje hazırladığını belirterek üniversiteden destek istediklerini belirterek, bununla ilgili makine imalat teknolojileri alanında bir proje hazırladıklarını söyledi.

#3
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Öte yandan, sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen "Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne dahil edilmiş, Türkiye’de makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olmuştu.

#4
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Un fabrikaları, gıda değirmenleri, hastanelerdeki taşıma hatlarında ve dekorasyon olarak kullanılan döküm akrilik boruların yurt dışından ithal edildiğini açıklayan Doç. Dr. Bilici, "Bu borular Türkiye’de üretilmiyor. Bunun ilk pilot tesisini kurmayı başardık. Firmamız tarafından da gerekli alt yapı ve yatırımlar yapılarak şu anda ürün üretim aşamasına geçildi. Daha önce prototip olarak ürettiğimiz ürünleri fuarlara götürerek sergiledik. Firma henüz seri üretime geçmemesine rağmen bugüne kadar 150’ye yakın farklı çaplarda ve şekillerde boru üretimi yaparak teslim etti" dedi.

#5
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Firma sahibi Mustafa Alapala, bu ürünleri daha önce ithalatçı firmalardan alarak Çorum’daki firmalara satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ancak son dönemlerde ortaya çıkan ülkeler arası nakliye problemi ve yeteri kadar ithal edilmemesi bizi bu ürünü üretmeye teşvik etti. Bu ürün için Hitit Üniversitesi’nin kapısını çaldık. Yaklaşık 3 yıldır projeyle ilgileniyoruz. Şu anda nihai ürün üretimine başladık. Bu ürün aydınlatma sektörü, gıda sektörü, makine endüstrisi, laboratuvar ve hastane ekipmanlarında sıkça kullanılan bir ürün. Şu an ürünü sorunsuz olarak üretmeyi başardık. Mutluyuz. Satışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ayda seri üretime başlayarak ülkemizin bu alandaki ihtiyacını tamamen karşılayacak hale geleceğiz” diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'den müthiş hamle! İlk kez üretilecek, dışa bağımlılığı bitirecek

Kimya Mühendisi Ayşegül Eker ise, “Yaptığımız çalışmadan daha çok ortaya çıkan ürün bizi daha mutlu etti. Bu ürün sayesinde hem bili birikimi kendi ülkemize ait hem de yerli üretim şeklinde gerçekleştirebileceğimiz bir çalışma oldu. Bu sayede hem ülkemiz hem firmamız kazançlı çıktı” ifadelerini kullandı.

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