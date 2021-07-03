2021-07-03 17:33:33 Türkiye'den 'geçmiş olsun' mesajı
Japonya'da sel ve heyelan felaketi meydana geldi.
Japonya'da sel ve heyelan felaketi meydana geldi.
Felaket en az 20 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Yaşanan afetin ardından Dışişleri Bakanlığı, 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Bakanlıktan konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Japonya'nın Shizuoka eyaletine bağlı Atami şehrinde 3 Temmuz'da meydana gelen ve en az 20 kişinin kaybolduğu sel ve toprak kayması nedeniyle dost Japonya halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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