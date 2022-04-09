Türkiye'den dünyaya satılıyor! Sayı 30'u aştı

Güney Afrika'ya gittiğimizde, 'Bunları birileri yapıyor, buralara birileri kapı gönderiyor. Onlar gönderiyorsa biz daha iyisini yaparız.' dedik. Bize dünyanın hangi ucundan talep olursa bu kapıyı oraya ulaştıracağız. Ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşacağız."