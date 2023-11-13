Türkiye’den çok konuşulacak hamle! Tarih bile belli! Herkes şaşkın

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uzayda izi olanın, Dünya’da gücü olur” diye konuşarak şunları söyledi: “Yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz. TÜRKSAT üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumunun uzaydaki karşılığı sayabileceğimiz uydu yörünge haklarının korunması ve işletilmesi kapsamında önemli faaliyetler yürütüyoruz.” TÜRKSAT-5A ve TÜRKSAT-5B uydularını 2021 yılında uzaya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “TÜRKSAT-5A, 28 Haziran 2021'de 31 derece Doğu yörüngesinde göreve başlamıştır.TÜRKSAT-5B’DE 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye’nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendi. Bugün uydular üzerinden TV ve Radyo yayıncılığı ile internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetlerimizle bölgemizde lider konumdayız. TÜRKSAT Dünya’da ilk 22 uydu operatörü arasında yer alıyor. Şimdi ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda TÜRKSAT 6A'yı haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz. TÜRKSAT 6A hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.