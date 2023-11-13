2023-11-13 13:38:55 Türkiye’den çok konuşulacak hamle! Tarih bile belli! Herkes şaşkın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A'yı haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz” dedi. TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezinin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Ankara Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştirilen merkez ile TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlanacak.