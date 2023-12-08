2023-12-08 14:24:30 Türkiye’den bomba “gaz” hamlesi! Ortalık yangın yerine dönecek! Bu adımı hiç ama hiç kimse beklemiyordu
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi, sadece üç yıl içinde ekonomiye katkı sağlayacak bir aşamaya geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gazı 2023'te çıkardıktan sonra 2024'te ihaleyle satışa çıkaracak, bu da Türkiye'nin doğal gazda fiyatlandırma konusundaki önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Habertürk yazarı Güntay Şimşek, “Enerji piyasaları açısından, ülkemizin doğal gaz merkezi olması yönündeki çalışmalar bakımından ve Türkiye ile Rusya’nın bu konudaki ortak adımları sebebiyle TPAO’nun adımı önemli bir gelişme olacaktır” dedi. Şimşek, yazısında şunları kaydetti: