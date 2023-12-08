Türkiye’den bomba “gaz” hamlesi! Ortalık yangın yerine dönecek! Bu adımı hiç ama hiç kimse beklemiyordu

Böylece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı iki kurum; BOTAŞ ve TPAO arasında da ilginç bir durum olacak gibi görünüyor. Çünkü BOTAŞ’ın piyasaya vereceği gaz ile TPAO’nun ihaleye çıkarıp satacağı Karadeniz gazı nasıl fiyatlanacak merak konusu olacaktır. Zira TPAO gazını tüm tedarikçilerden daha ucuz fiyata satacağı iddiasıyla ihaleye çıkacak. Böylece Türkiye’de doğal gazın fiyatlaması için adım atılmış da olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da doğal gazda fiyat belirleyecek düzeye gelinmesi için vizyon koyduğunu, piyasayı oluşturup, kendi doğal gazımızı fiyatlandırmak istediğini biliyorum. Bu gelişmeler de onun işareti olmalı. Türkiye doğal gaz merkezi (HUB) olacaksa bu adımların da mutlaka atılması gerekiyor. Ayrıca mahalli seçimlerden sonra doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçilmesi ve piyasanın liberalleşmesi söz konusu. Bu sebeple TPAO’nun ihaleye çıkma tarihi de 1 Mayıs olarak şirketlere duyurulmuş.