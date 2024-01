20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin en büyük metal ihracatçılarından ve ithalatçılarından biri olduğu kaydedilen Arbel Metals'in, her yıl ülke genelinde topladığı on binlerce ton hurda metali Türkiye'ye ihraç ettiği ve İsrail'deki yerel inşaat sektöründe kullanılmak üzere on binlerce ton inşaat demiri ithal ettiği ifade edildi.