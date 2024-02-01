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Ekonomi
9
Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

2024-02-01 09:11:52
Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Türkiye'de bulunan ünlü kargo şirketi satıldı. Yeni sahipleri ise herkesi tam anlamıyla şaşırttı.

#1
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Dünyaca ünlü şirketlerin Türkiye'ye yönelik yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Maurice Ward grubu Avrupa'daki gelişimini Türk satın almalarıyla devam ettiriyor.

#3
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

İrlanda'da kurulan, Maurice Ward Group (MWG), Air Tech Kargo Türkiye'yi satın aldığını duyurdu.

#4
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

MWG'nin CEO'su ve sahibi Maurice Ward, 'Bu satın almayla Büyük Avrupa'daki tüm ülkelerde tesislere sahip olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Türkiye, operasyonları MWG'ye ait olan kıtanın 28'inci ülkesi oldu. Bu satın alma, Avrupa'daki her ülkede operasyonların tamamına sahip olma misyonumuz açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

#5
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Türkiye son derece önemli bir pazardır ve Avrupa için önemli bir üretim ve ticaret merkezi olma yolunda iyi bir konuma sahiptir. Çok uluslu organizasyonların tedarik zincirini çeşitlendirmesi ve kıyıya yakın bölgelerde devam etmesiyle Türkiye'de büyük bir büyüme potansiyeli görüyoruz' dedi.

#6
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Airtech Kargo CEO'su Sayın Erdem Kaya, “Air Tech Kargo'nun kurulduğu 2015 yılından bu yana MWG bizim en önemli ortağımız oldu.

#7
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

MWG ile güçlerimizi birleştirmemiz, Türkiye'deki devasa pazar fırsatlarından tam olarak yararlanmamızı sağlayacak doğal bir adımdı. İki kuruluş, temel değerleri ve olağanüstü nakliye ve müşteri hizmetleri tutkusunu paylaşıyor. MWG'nin desteğine sahip olmak, pazardaki büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmemize olanak sağlayacak.” dedi.

#8
Foto - Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

MWG Türkiye, merkezi İstanbul'da bulunan ve tüm büyük limanları ve havalimanlarını tam kapsama alanı sunan, tam hizmet veren bir Hava ve Deniz Taşımacılığı şirketidir. Bu satın alma, MWG ağına yılda +60.000'den fazla ek hava kargo sevkiyatı ekleyecek. MWG Türkiye, Havacılık ve uzay ve zaman açısından kritik sektörlerde uzmanlaşmıştır. Bu satın alma, MWG'nin Avrupa genelinde Havacılık ve Uzay ve zaman açısından kritik sektörde önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmaya yardımcı olacak ve aynı zamanda mevcut MWG müşterilerine yeni olanaklar sunacak.

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