Ünlü kargo şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

MWG Türkiye, merkezi İstanbul'da bulunan ve tüm büyük limanları ve havalimanlarını tam kapsama alanı sunan, tam hizmet veren bir Hava ve Deniz Taşımacılığı şirketidir. Bu satın alma, MWG ağına yılda +60.000'den fazla ek hava kargo sevkiyatı ekleyecek. MWG Türkiye, Havacılık ve uzay ve zaman açısından kritik sektörlerde uzmanlaşmıştır. Bu satın alma, MWG'nin Avrupa genelinde Havacılık ve Uzay ve zaman açısından kritik sektörde önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmaya yardımcı olacak ve aynı zamanda mevcut MWG müşterilerine yeni olanaklar sunacak.