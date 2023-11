Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

e-4ORCE, güç çıkışını ve frenleme performansını her bir tekerlek için özel olarak yöneterek bu sayede yumuşaklık ve dengeyi koruyor, sürüş stilini veya girdisini değiştirmeye asla gerek olmadan neredeyse her türlü yol yüzeyinde ana hatta kalarak sürücünün daha güvende hissetmesini sağlıyor. Örneğin, karla kaplı yollarda viraj alırken araç, ultra yüksek hassasiyetli motor, tork dağılımı ve fren kontrolü sayesinde sürücünün kalmak istediği hatta kalabiliyor. Bu kadar çeşitli yol yüzeylerinin üstesinden gelmenin verdiği güvenle, sürüş daha keyifli hale geliyor ve sürücü farklı sürüş senaryolarında dahi kendini güvende hissediyor. Sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor. Bu, sürücünün istediği yöne doğru direksiyonu en az şekilde kırarak virajı almasını sağlıyor.