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Otomotiv
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Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

2023-11-21 14:51:16
Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Türkiye’de 2023 Yılın Otomobili ünvanına sahip Nissan X-Trail e-POWER, 7 koltuklu seçeneğiyle şehir içi ve arazi şartlarında geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan yapısıyla dört dörtlük bir performans sunuyor. Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan Nissan X-Trail, ile sunulan yenilikçi çift motorlu e-4ORCE (dört tekerlekten çekiş sistemi) konforlu ve kontrollü sürüşe hizmet ediyor.

#1
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Piyasaya sunulduğu 2001’den bugüne kadar 7 milyon adede yakın satılan Nissan X-Trail dünyanın en popüler aile araçlarından biri. Nissan X-Trail, sezgisel teknolojisi ile SUV stiline ek olarak esnek kullanım ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip.

#2
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Maceradan keyif alan müşteriler, yeni nesil X-Trail'in sunduğu dinamik performansın tadını gelişmiş elektrikli dört tekerlekten çekiş güç aktarma organı ile hem şehir içi hem şehir dışı toprak yollarda maksimum konforla çıkaracak.

#3
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

“Türkiye’de Yılın Otomobili” ünvanına sahip Nissan X-Trail, sunduğu off-road kabiliyeti ve çekiş gücü ile 4x4 araçlar arasındaki rekabette ön plana çıkıyor. Üstün yol tutuşuyla birlikte yol darbelerindeki emişiyle sağladığı benzersiz konfor sayesinde yüksek gücü benzersiz performansla birleştiriyor. Elektrikli bir SUV özelliklerine sahip yeni Nissan X-Trail e-POWER teknolojisiyle dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan en ıssız orman yollarından, şehirler arası mesafelerde şarja gerek duymadan sessizlik ve gücü bir arada sunuyor. 7 koltuklu Nissan X-Trail, ailece çıkılacak pikniklerden, kış sporları için hem malzemelerinizi hem de ailenizi güvenle ve rahatlıkla her koşulda eşlik edecek güçlü bir yol arkadaşı.

#4
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Nissan X-Trail’in sahip olduğu e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için benzersiz bir elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. X-Trail'de de yer alan e-POWER sistemi; yüksek çıkışlı bir batarya, jeneratör ünitesi, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile en zorlu koşullarda bile benzersiz bir güç ve konfor sağlıyor. Tüm yolcuların zorlu arazi şartlarında bile yumuşaklık ve konfor hissiyatını maksimum düzeye çıkarıyor.

#5
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

e-4ORCE tüm tekerlerden çekiş teknolojisi ile mükemmele yakın ağırlık dağılımı ile dengeli bir sürüş sunuyor. Ayrıca hassas tork dağılımı sayesinde hızlanma, frenleme ve viraj manevralarından etkilenmeden dengeli bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Hafta sonları şehir dışında kampa gitmek isteyenler ile kışın kayak malzemelerini rahatlıkla taşıyabilecekleri Nissan X-Trail’de 7 kişilik seyahatlerde 485 litre bagaj hacmi veya 1298 litre bagaj hacmi sunuluyor.

#6
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Yeni X-Trail'in iç ve dış tasarımı, aracın çok yönlü ve maceracı ruhunu dışa vuruyor. Güven veren sağlamlığıyla dış kısmında, yüzer tavan ve V-motion ızgarası gibi Nissan’a özgü tasarım öğeleriyle de bir adım öne çıkıyor. Ön tamponun gövdesi içinde yer alan çarpıcı farları ve tasarım çizgisi boyunca yerleştirilmiş kombine gündüz farları ise tüm dikkatleri aracın üzerine topluyor.

#7
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

e-4ORCE: Nissan'ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi, Yeni X-Trail ile tanıtıldı. Nissan'ın en gelişmiş dört çeker teknolojisi e-4ORCE, her koşulda güvenli çekiş ve hızlanma sunuyor. e-4ORCE'daki "e", Nissan'ın 0 elektrikli motor tahrik sistemi anlamına geliyor. "4ORCE", aracın fiziksel gücünü ve enerjisini ifade ederken, "4" dört tekerlekten çekişi temsil ediyor.

#8
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

e-4ORCE, güç çıkışını ve frenleme performansını her bir tekerlek için özel olarak yöneterek bu sayede yumuşaklık ve dengeyi koruyor, sürüş stilini veya girdisini değiştirmeye asla gerek olmadan neredeyse her türlü yol yüzeyinde ana hatta kalarak sürücünün daha güvende hissetmesini sağlıyor. Örneğin, karla kaplı yollarda viraj alırken araç, ultra yüksek hassasiyetli motor, tork dağılımı ve fren kontrolü sayesinde sürücünün kalmak istediği hatta kalabiliyor. Bu kadar çeşitli yol yüzeylerinin üstesinden gelmenin verdiği güvenle, sürüş daha keyifli hale geliyor ve sürücü farklı sürüş senaryolarında dahi kendini güvende hissediyor. Sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor. Bu, sürücünün istediği yöne doğru direksiyonu en az şekilde kırarak virajı almasını sağlıyor.

#9
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

e-Pedal: Sürüş süresinin p'inin şehir içinde geçirildiğini düşünerek Nissan, “e-Pedal” olarak adlandırdığı yeni bir sürüş deneyimi geliştirdi. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor.Nissan’ın e-POWER teknolojili araçlarında yer alan bu donanım Nissan X-Trail’de de bulunuyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün tekrarlayan yükünü ortadan kaldırmak için tasarlandı. Böylece sürücüler daha rahat ayarlayabildikleri gaz pedalı ile şehir içi sürüşü daha sezgisel ve daha az zorlayıcı bir hale dönüştürerek yolda yumuşak bir şekilde ilerliyorlar.

#10
Foto - Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Türkiye’de 2023 Yılın Otomobili Nissan X-Trail: Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl 8’nci kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında 7 finalist arasından Nissan X-Trail yılın otomobili olarak seçildi. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2023” yarışmasında OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alarak birinciliğin sahibi Nissan X-Trail oldu.

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