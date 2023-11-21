2023-11-21 14:51:16 Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!
Türkiye’de 2023 Yılın Otomobili ünvanına sahip Nissan X-Trail e-POWER, 7 koltuklu seçeneğiyle şehir içi ve arazi şartlarında geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan yapısıyla dört dörtlük bir performans sunuyor. Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan Nissan X-Trail, ile sunulan yenilikçi çift motorlu e-4ORCE (dört tekerlekten çekiş sistemi) konforlu ve kontrollü sürüşe hizmet ediyor.