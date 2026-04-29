Uludağ’daki otel faciasında ‘ihmal’ skandalı: İtfaiye aracında su yok muydu?

‘İTFAİYE ARAÇLARINDAN BİRİNİN SUYU HEMEN BİTTİ, DİĞERİNİN HORTUMU KISAYDI’ Avukat Çokal’ın işaret ettiği görgü tanığı S.Y. emniyetteki ifadesinde, yangına müdahale için gelen iki itfaiye aracından birinin suyunun hemen bittiğini, diğer aracın ise hortumunun kısa olduğunu söyledi. İlk başta alevlerin çok az olduğunu, 45 dakika mesafedeki kent merkezinden takviye itfaiye ekipleri beklendiği sırada yangının bütün oteli sardığını belirten S.Y. ifadesinde şunları söyledi: “Odamın penceresinden o otele baktığımda otelin pist tarafındaki köşesinde az miktarda bir alevin çıktığını gördüm. Hemen yanan otelin yangın olmayan tarafına gittim. O esnada iki adet itfaiye aracı gelmişti. Bu araçlardan birinin hemen suyu bitti ve çeşmeye tekrardan su almaya gitti. Diğerinin ise hortumu kısa geldiği için yangına tam müdahale edemedi. Ben vefat eden Yahya Üsta isimli kişiyi aradım. Telefonuma cevap vermedi. Hemen peşinden otelde müdürlük yapan Tekin Demir isimli kişiyi aradım. Bana yolda olduğunu geldiğini, Yahya Üsta ile konuştuğunu ve Yahya Beyin sağ olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri içeri girdiler ve odaları kontrol etmeye başladılar. Otelin bazı personelinin çıktığını gördüm. Otelde misafir olmadığı için Allah’tan daha büyük bir kaybımız olmadı. Zaten bu süre içinde, yani olayı gördüğüm andan 50 dakika kadar sonra Bursa'dan takviye itfaiye ekipleri gelmeye başladı. Binaya giren ekipler ilk önce Yahya Bey’i çıkarttılar. O esnada sağdı ve kalp masajı yapıyorlardı. Sonra oğlu Berkin Üsta’yı çıkarttılar Berkin dumandan zehirlenerek vefat etmişti. En sonunda ise Fikriye Üsta’yı çıkarttılar. Fikriye Hanım da çıkarken sağdı fakat o da bir hafta sonra vefat etti.”