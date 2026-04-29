SGK o kişilere ömür boyu maaş bağlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, vefat eden sigortalıların geride kalan yakınları için belirli şartlar altında ömür boyu maaş imkanı sunuyor. Eşler ve çocuklar için farklılaşan kuralların yer aldığı bu sistemde hak kaybı yaşamamak için bilinmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar... Vefat eden sigortalı yurttaşların ailelerini ekonomik güvence altına almayı hedefleyen ölüm aylığı uygulaması, geride kalan eş ve çocukların yaşam standartlarını korumalarına yardımcı oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu destek, medeni halden eğitim durumuna, çalışma hayatından sağlık koşullarına kadar geniş bir yelpazedeki kurallara dayanıyor. Sistemde yer alan hassas ölçütler, maaşın kime, hangi şartlarda ve ne kadar süreyle bağlanacağını net bir şekilde çiziyor. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına yasalarla koruma altına alınan ödemelerde, kız ve erkek çocuklar ile eşler için birbirinden tamamen farklı güzergahlar izleniyor.