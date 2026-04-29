SGK o kişilere ömür boyu maaş bağlıyor!
SGK o kişilere ömür boyu maaş bağlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, vefat eden sigortalıların geride kalan yakınları için belirli şartlar altında ömür boyu maaş imkanı sunuyor. Eşler ve çocuklar için farklılaşan kuralların yer aldığı bu sistemde hak kaybı yaşamamak için bilinmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar... Vefat eden sigortalı yurttaşların ailelerini ekonomik güvence altına almayı hedefleyen ölüm aylığı uygulaması, geride kalan eş ve çocukların yaşam standartlarını korumalarına yardımcı oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu destek, medeni halden eğitim durumuna, çalışma hayatından sağlık koşullarına kadar geniş bir yelpazedeki kurallara dayanıyor. Sistemde yer alan hassas ölçütler, maaşın kime, hangi şartlarda ve ne kadar süreyle bağlanacağını net bir şekilde çiziyor. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına yasalarla koruma altına alınan ödemelerde, kız ve erkek çocuklar ile eşler için birbirinden tamamen farklı güzergahlar izleniyor.

EŞLER İÇİN YENİDEN EVLİLİK VE TERCİH HAKKI Hayatını kaybeden sigortalının eşine bağlanan maaş, kişinin medeni durumunda yaşanan değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Resmi nikahla yeni bir yuva kuran yurttaşların maaş ödemeleri durduruluyor. Ancak bu yeni evliliğin boşanma veya ölümle sonuçlanması halinde, kişi kuruma başvurarak eski eşinden kalan hakkını yeniden talep edebiliyor. İkinci eşin de vefat etmesi gibi durumlarda ise yasa, yurttaşa her iki eşten doğan haklardan en yüksek olanı seçerek tek bir maaş alma imkanı tanıyor. Öte yandan, sadece kağıt üzerinde boşanıp aynı evi paylaşmaya devam eden kişilerin tespit edilmesi halinde, ödemeler anında kesilirken geçmişe dönük tutarlar da yasal faiziyle geri alınıyor.

ERKEK ÇOCUKLARDA YAŞ VE EĞİTİM BELİRLEYİCİ Vefat eden kişinin erkek çocuklarına sağlanan destek, yaş ve eğitim durumuna göre şekilleniyor. Konuyu köşesine taşıyan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erkek çocukların eğitim hayatı ve çalışma durumunun yetim aylığı sürecindeki etkilerine işaret etti. Öğrenime devam etmeyen çocuklarda ödemeler on sekiz yaşında son bulurken, lise öğrencileri yirmi, üniversite öğrencileri ise yirmi beş yaşına kadar bu haktan yararlanabiliyor. Sigortalı bir işe girmek veya kendi emekliliğine hak kazanmak bu ödemeleri durdururken, şartları sağlayan erkek çocukların evlenmesi maaş almalarına bir engel oluşturmuyor.

KIZ ÇOCUKLARINA ÖZEL GÜVENCE VE ÇEYİZ YARDIMI SÜRECİ Kız evlatlar için işletilen süreç, erkek çocuklara göre daha esnek kurallar içeriyor. Yasalar, kız çocukları için herhangi bir yaş sınırı koymazken, aylık hakkının devamı yalnızca iş ve evlilik durumuna bağlanıyor. Sigortalı bir işte çalışmayan ve bekar olan kız çocukları ömür boyu bu haktan faydalanabiliyor. Evlilik sebebiyle kesilen ödemeler, boşanma ya da eşin vefatı sonrasında tekrar başlatılabiliyor. Evlenme ikramiyesi alan yurttaşların iki yıl dolmadan boşanmaları halinde ise, maaşın yeniden bağlanabilmesi için kalan sürenin tamamlanması bekleniyor.

SAĞLIK RAPORU BULUNAN ÇOCUKLARA KESİNTİSİZ DESTEK Çalışma gücünün en az yüzde altmışını kaybettiği sağlık kurulu raporuyla onaylanan çocuklar için devlet çok daha geniş bir koruma sunuyor. Bu durumdaki yurttaşların yaşlarına veya medeni hallerine bakılmaksızın aylıkları devam ediyor. Evlenmeleri maaşın kesilmesine neden olmuyor. Ancak bu haktan kesintisiz yararlanabilmek için rutin kontrol muayenelerinin atlanmaması büyük önem taşıyor. Rapor sürecinin aksatılması veya sağlık kurulunun kişinin çalışabileceği yönünde karar vermesi durumunda ödemeler durduruluyor. Uzman İsa Karakaş, sistemin sağlıklı işlemesi ve yurttaşların hak kaybına uğramaması adına medeni hal veya çalışma durumu gibi değişikliklerin zaman kaybetmeden kuruma bildirilmesi gerektiğine işaret ederek kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

