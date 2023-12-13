Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak

İstanbul’un ulaşım sisteminin çevre dostu hale getirilmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de ‘Düşük Salım Bölgeleri’ (DSB) uygulaması oldu. Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan araçlar, belirlenen bu özel alanları ya hiç kullanamayacak ya da ‘kirleten öder’ prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Eminönü’nde yapılması ve devamında ise Kadıköy’de uygulanması planlanıyor. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise, ‘Tıkanıklık Fiyatlandırması’. Bu uygulama ile vatandaşlar özel araçları ile belirlenen bazı bölgelere girmek için ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Eminönü’nde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsayacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise daha düşük ücret ödeyecekler.