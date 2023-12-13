2023-12-13 17:10:15 Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak
İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafik sorunu için çalışmalar başladı. Bu kapsamda trafik yoğunluğunu yüzde 10 azaltması beklenen uygulama iki ilçede başlayacak. İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafik sorunu için yetkililer harekete geçti. Bu kapsamda ‘İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’ (SKUP) tanıtımı gerçekleştirildi. Planın hayata geçirilmesi halinde, 2030 yılında trafiği yüzde 10 oranında rahatlatması öngörülüyor. Bu kapsamda, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak olan ‘Tıkanıklık fiyatlandırması’ ile de özel araç kullanıcıları da belli bölgelere araçları ile girebilmek için ücret ödemek zorunda kalacak. Sistemin pilot uygulaması ilk olarak Eminönü’nde başlayacak.