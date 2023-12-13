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Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak

2023-12-13 17:10:15
Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafik sorunu için çalışmalar başladı. Bu kapsamda trafik yoğunluğunu yüzde 10 azaltması beklenen uygulama iki ilçede başlayacak. İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafik sorunu için yetkililer harekete geçti. Bu kapsamda ‘İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’ (SKUP) tanıtımı gerçekleştirildi. Planın hayata geçirilmesi halinde, 2030 yılında trafiği yüzde 10 oranında rahatlatması öngörülüyor. Bu kapsamda, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak olan ‘Tıkanıklık fiyatlandırması’ ile de özel araç kullanıcıları da belli bölgelere araçları ile girebilmek için ücret ödemek zorunda kalacak. Sistemin pilot uygulaması ilk olarak Eminönü’nde başlayacak.

#1
Foto - Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak

Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre, SKUP tanıtım toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu bu planın, İstanbul’un merkez bölgelerinde otomobil kullanımını ve hava kirliliğini azaltacağını, ayrıca düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.

#2
Foto - Türkiye’de sonunda bu da oldu! Şok eden gelişme böyle duyuruldu! O semtlere girmek artık ücretli olacak

İstanbul’un ulaşım sisteminin çevre dostu hale getirilmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de ‘Düşük Salım Bölgeleri’ (DSB) uygulaması oldu. Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan araçlar, belirlenen bu özel alanları ya hiç kullanamayacak ya da ‘kirleten öder’ prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Eminönü’nde yapılması ve devamında ise Kadıköy’de uygulanması planlanıyor. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise, ‘Tıkanıklık Fiyatlandırması’. Bu uygulama ile vatandaşlar özel araçları ile belirlenen bazı bölgelere girmek için ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Eminönü’nde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsayacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise daha düşük ücret ödeyecekler.

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