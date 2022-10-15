Türkiye’de sadece 3 tane var Bu itfaiye aracında yok yok

“Bu itfaiye aracından Türkiye’de sadece 3 tane var” Samsun’da hizmet veren arama-kurtarma aracının her gün en az 4 göreve gittiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Mustafa Aşıkoğlu, “Türkiye’de 3 tane olan bu araçtan 1'i bizde bulunmaktadır. Diğer araçlarda olmayan gemi ve deniz kurtarma dediğimiz aparatlar bu araçta mevcuttur. Ayrıca bu araca bağlı 4 bot bulunurken, hem araçta bulundurabilir hem de şişirilebiliyor. Vinç operatörlüğü sistemi de bu aracı ayıran bir diğer özellikler arasındadır. 6 çarpı 6 her türlü arazi koşulunda gidebilecek bir araçtır. Vinçte 3,5 tona yakın kiloda çekim yapabiliyoruz. Aracı sabitleyip 70 metrelik mucurgat aletimizle birisi uçurumdan bile düşse onu çekip alabiliyoruz. Üst taraftaki aydınlatmalar ile bir meydanı tamamen aydınlatabilecek güçteki ışıklarımız ile kolayca bölgeyi aydınlatabiliyoruz. Çok yönlü fonksiyonlu bu aydınlatmamız sadece bu 3 aracımızda bulunuyor. En önemli özelliklerimizden birisi olarak gördüğümüz bir diğer detay ise aracı bir alana sabitlediğimizde 70 kişilik çalışma ekibine destek verebiliyoruz. Diğer bölgelerdeki araçlarda 6 ya da 4 kişi çalışabiliyorken, bu sayı bizim aracımızdaki ekipmanlar sayesinde 70’e yükseliyor” dedi.