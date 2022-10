Türkiye’de sadece 3 tane var Bu itfaiye aracında yok yok

2017 yılından itibaren Samsun’da hizmet veren araçta bulunan ekipmanlar hakkında da bilgi veren Mustafa Aşıkoğlu, “Arama-kurtarmalarda genelde kullandığımız enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için ülke çapında ve Türkiye’de sayılı kurumlarda kullandığımız canlı ve ses dinleme yeleğidir. Eğer bir enkaz alanında çalışıyorsak enkaz çubuklarıyla alanın bir bölümünü bölüyoruz, daha sonradan bu alan içerisinde bu çubuklar ile birlikte dinleme pozisyonuna geçiyoruz. Kamera ile enkaz altında kalan vatandaşlarımızın görselini rahatça alabiliyoruz. 7 metrelik enkaz alanının içerisindeki bir vatandaşın ya da herhangi bir canlının nefes almasına kadar her şeyi dinleyebiliyoruz. Canlılar dışında tehlike arz edebilecek her şeyi yine bu kamera ile rahatça teyit edebiliyoruz. Fişek atma aletimiz ile de her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşı tarafa ulaştırmak için rahatça kullanabiliyoruz. 120 kiloya kadar olan vatandaşlarımızı bu halatımız ile birlikte tehlikeli alandan kolayca bir şekilde çıkarabiliyoruz. Şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda mevcut olan 6 aracımız, Almanya’da fuardan full donanım ödülleri alarak direkt Samsun’a gelen araçlarımızdır” diye konuştu.