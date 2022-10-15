Türkiye’de sadece 3 tane var Bu itfaiye aracında yok yok

Normal bir itfaiye aracındaki ekipmanlar ile 6 kişi çalışabilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait tam donanımlı arama-kurtarma itfaiye aracında aynı anda 70 itfaiyeci çalışabiliyor. Tüm arama-kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlara ek olarak bünyesinde 3,5 ton kapasiteli vinç, afet altı arama kurtarma görsel malzemeleri (canlı ve ses dinleme yeleği), tramatör çelik halat, espektör ilk müdahale seti, deniz altı arama kurtarma dalgıç tam takım malzemeleri, teleskopik merdiven, özel rollglissler, bölgesel radar tarama sistemini bulunduruyor. 2017’den beri Samsun’da hizmet veren araç yılda 13-14 farklı şehirdeki olaylarda hizmet veriyor. Arama-kurtarma aracı Samsun’da da günlük en az 4 göreve gidiyor.