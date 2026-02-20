Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını beraberinde getirdi. Olayla ilgili ortaya atılan iddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülüyor.