Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı
İstanbul ve çevre illerde gece yarısı milyonlarca cep telefonuna gelen "İsrail merkezli 7 büyüklüğünde deprem" bildirimi, halk arasında büyük bir paniğe ve güvenlik tartışmalarına yol açtı. Erken uyarı sistemlerinin 1100 kilometre uzaklıktaki bir sarsıntıyı Türkiye'deki kullanıcılara iletmesi, sistemlere dışarıdan bir müdahale mi yapıldığı sorusunu gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu olayın teknik bir hatadan ziyade bir siber sızma girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durarak dijital altyapı güvenliği konusunda uyarılarda bulunuyor.