Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

İstanbul ve çevre illerde gece yarısı milyonlarca cep telefonuna gelen "İsrail merkezli 7 büyüklüğünde deprem" bildirimi, halk arasında büyük bir paniğe ve güvenlik tartışmalarına yol açtı. Erken uyarı sistemlerinin 1100 kilometre uzaklıktaki bir sarsıntıyı Türkiye'deki kullanıcılara iletmesi, sistemlere dışarıdan bir müdahale mi yapıldığı sorusunu gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu olayın teknik bir hatadan ziyade bir siber sızma girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durarak dijital altyapı güvenliği konusunda uyarılarda bulunuyor.

#1
Foto - Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

Türkiye'de milyonlarca cep telefonuna aynı anda gönderilen ve geniş çaplı paniğe neden olan deprem bildirimiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Kullanıcıların önceki gece saatlerinde aldığı uyarıda, Türkiye için değil İsrail merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiği bilgisi yer aldı.

#2
Foto - Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

Gerçek zamanlı deprem ağı uygulaması üzerinden iletilen bildirimin Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması, erken uyarı sistemlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi işaret etmesi, teknik bir hata mı yoksa farklı bir durum mu olduğu tartışmasını beraberinde getirdi. Olayla ilgili ortaya atılan iddiaya göre, İsrail'in deprem ağı uygulamasının gerçek zamanlı uyarı sistemine uzaktan müdahale etmiş olabileceği öne sürülüyor.

#3
Foto - Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

Bu senaryoya göre sistemin farklı ülkelerdeki cihazlara yanlış alarm gönderecek şekilde yönlendirilmiş olabileceği ve benzer bir durumun ilerleyen süreçte başka şehirlerde de tekrarlanarak büyük bir paniğe yol açabileceği iddia ediliyor.

#4
Foto - Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim ortalığı karıştırdı! Perde kalktı, ardından İsrail çıktı

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan açıklama gelmezken erken uyarı sistemlerinin siber güvenlik altyapısına dikkat çekiliyor. Uzmanlar sistemin dış müdahaleye açık olup olmadığını tartışıyor.

Yorumlar

Hamdi

Memlekette malesef ki itrail ajanı çok onlar vasıtasıyla kamu kurumlarında ve özel şirketlerde uzaktan erişim basit hale geliyor her bir birim kendi içinde sorgulanmalı basit görünsede tehlike büyük heleki bu ajanlık meselesi daha vahim
