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Otomotiv
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Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

2023-03-19 02:53:44
Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

Türkiye'de 2023 yılında en çok satan SUV modeller. İşte ilk 5'e giren marka ve modeller.

#1
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

Önceki dönemler de daha çok sedan, hatchback modelleri tercih eden Türk insanının tercihleri günümüzde değişti. Türk insanı artık daha çok crossover veya SUV modellerini seviyor. Bu listemizde sizler için 2023 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modellerini listeledik. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin açıkladığı satış rakamlarına göre en çok satılan ilk 5 SUV modeli 2023 ocak ve şubat aylarında şöyle oldu:

#2
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

1-Fiat Egea Cross “Ezber bozan sedan” sloganı ile satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın crossover versiyonu olarak piyasaya sürülen Cross listemize 5736 satış adediyle birinci sıradan giriş yapıyor.

#3
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

2- Dacia Duster Renault’un sevilen yan markası Dacia, Duster modeli ile listenin 2. sırasına giriş yapıyor. 5083 satış adediyle 2. sırayı alan Duster uygun fiyat ilkesiyle herkese hitap etmeye çalışıyor.

#4
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

3- Volkswagen T-Roc VAG grubunun Türkiye’de en çok satan temsilcisi Volkswagen, C sınıfı SUV modeli T-Roc ile listeye 3. sıradan giriş yaptı. 2023’ün ilk iki ayında 3120 adet satan model SUV seven Volkswagen müşterileri için iyi bir tercih olmuş gözüküyor.

#5
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

4-Peugeot 3008 Fransız temsilci Peugeot en çok satan SUV’lar listesine 3008 sayesinde 4. sıradan giriş yapıyor. Toplamda 2570 adet satılan 3008 özgün tasarımı ile dikkatleri çekiyor.

#6
Foto - Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

5-Hyundai Bayon Koreli temsilci Hyundai yeni SUV modelleri ile İx35 dönemindeki tahtına geri oturmaya çalışıyor. SUV alanındaki başarısı artan fiyatlar nedeniyle düşüşe geçen Hyundai uygun fiyatlı Bayon modeliyle listede 5. sıraya girdi. Ocak ve şubat ayında toplamda 2403 adet yeni Bayon yollara çıktı. Geçtiğimiz dönemlerdeki listelere Renault hakimken 2023 ocak ve şubat ayı listelerine Renault ailesinden herhangi bir model girmedi. Listedeki araçlara baktığımızdaysa lüks SUV’lar yerine daha çok kendi müşteri kitlesine göre uygun fiyatlı modelleri görüyoruz.

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