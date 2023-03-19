Türkiye'de kapışılan SUV araçlar

Önceki dönemler de daha çok sedan, hatchback modelleri tercih eden Türk insanının tercihleri günümüzde değişti. Türk insanı artık daha çok crossover veya SUV modellerini seviyor. Bu listemizde sizler için 2023 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modellerini listeledik. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin açıkladığı satış rakamlarına göre en çok satılan ilk 5 SUV modeli 2023 ocak ve şubat aylarında şöyle oldu: