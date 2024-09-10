  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey bir hayır kurumunun istihbarat servisine Bayraktar TB2 SİHA almasıyla başladı

Türkiye'nin 'o tesisleri hedef almayın' teklifini reddettiler

Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Türkiye'den dünyayı sallayacak balistik füze hamlesi! O ülkeye 'Topraklarınızdan ateşleyelim' teklifi yapıldı

DEM Parti acıdan rant devşiriyor! PKK’nın çocuk istismarını gizliyor: Şoke eden detaylar

Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Narin'in DNA sonucu çıktı! Gerçek babası bakın kimmiş

Fatih Tezcan Narin'i kimin öldürdüğünü açıkladı! Tüm Türkiye şoka girecek

Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını vermeyen ülke işte şimdi belasını buldu! Acil durum ilan edebilirler
Kültür Sanat
10
Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

2024-09-10 14:54:01
Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Nevzat Çevik, Antalya'nın Demre ilçesindeki Andriake liman yerleşiminde yapılan kazılarda, "Millefiori" tekniğiyle yapılmış duvar dekorasyon levhalarının bulunduğu önemli bir yapı keşfettiklerini açıkladı.

#1
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Likya Birliği'nin Metropolisi olan Myra ve liman mahallesi Andriake'de kazı çalışmaları 2009'dan bu yana devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra ve Andriake Kazıları Kazı Başkanı Nevzat Çevik, Andriake liman yerleşiminde yapılan kazılarda bulunan, farklı renklerdeki cam çubuklardan kesilmiş çiçek motiflerinin birleştirilmesi ve desen oluşturulması olarak bilinen "Millefiori" tekniğiyle yapılmış dekorasyon levhaları hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

“Arkeoloji pahalı bir iştir, değilse bu çalışmalar yürümez” Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı “Geleceğe Miras” projesi kapsamında kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Nevzat Çevik, bakanlığın Türk arkeolojisi için büyük bir finans kaynağı temin ettiğini ve bu sayede kazı çalışmalarının daha verimli düzeye çıktığını açıkladı. Çevik, şöyle devam etti:

#3
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

“Geleceğe mirasın önemli izlerini de her kazıda bu keşiflerle beraber ortaya çıkarıyoruz. Miras başka bir kelime ben kutsal koruma adına emanet demeyi tercih ediyorum, bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu organizasyon için bu kaynakları temin ettiği için de müteşekkiriz. Arkeoloji böceği özellikle koruma pahalı bir iştir, değilse bu çalışmalar yürümez.”

#4
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

“İlk çıktığında şaşırdık” Myra ve Andriake kazılarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına yaptıklarını dile getiren Nevzat Çevik, her yıl önemli bulgulara rastlandığına işaret ederek, bu senenin sürprizinin ise "Millefiori" olduğunu aktardı.

#5
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Çevik, “Millefiori olarak adlandırdığımız bin çiçek anlamına gelen bir cam tekniği, bundan üretilen cam plakalar duvar kaplama tekniğidir. Ama bundan Anadolu'da şimdiye kadar ilk defa keşfediliyor ve zengin formlarda ve sayıda çıkıyor. Önemli olan düz plaka şeklinde çıkmış olması, yoksa Millefiori'den üretilmiş bazı kap örnekleri vardı ama burada karşımıza duvar kaplaması olarak çıktı. Böyle bir şey beklemiyorduk ama kazılar devam ettikçe bundan yüzlerce ortaya çıktı. Bu bulgu; arkeoloji için kıymetli bir yeni bilgi olarak, sanat tarihine ve arkeoloji tarihine yazılmış oldu. Bu senenin sürprizinin gerçekten sansasyonel bir şey olduğunu düşünüyorum, hatta yılın bulgularından birisi olarak sayılabilir” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

“Çok pahalı lüks bir teknik” Millefiori'nin limandaki gümrük bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktığını belirten Nevzat Çevik, bulunduğu yerin, tekniğin pahalı niteliği nedeniyle limanın idare merkezi olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Çevik, şöyle devam etti: “Bu teknikte çubuklar çekiliyor ve bu stickler yan yana dizilerek bir kalıba konup kaynaştırılmıştır ve 10 cm ebatlarında plakalar halinde ve çerçeveleriyle birlikte duvara yerleştiriliyor. Bir tablo gibi çerçeveli olarak yerleştiriliyor ve köşelerine de diskler yerleştirerek duvar dekorasyonu kuruluyor. Bu bulgu, Andriake Limanı'nda gümrük bölgesi dediğimiz alanda 42 numaralı yapıda ortaya çıktı, bu önemli konumdaki bir yapı. Bu kadar önemli duvar tezyinatının olduğu bir yerde de bu binanın bence limanın idare merkezi olması lazım. Çünkü bu çok pahalı bir teknik, onun için binasının da önemli bir bina olması gerekiyor. Herhangi binada bu tür kaplamaları görmüyoruz.“

#7
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Kuş, deve ve aziz figürlerine de rastlandı Çeşitli renklerde taş ve mermer malzemelerin kesilip duvarlara ve zeminlere döşenerek bir desen oluşturulduğu "Opus Sectile" tekniğiyle yapılmış kuş, deve ve aziz figürleri de görüldüğünü belirten Çevik, muhteşem bir dekorasyonla karşı karşıya olduklarını ve bu teknikte aziz figürlerine de Türkiye'de ilk kez rastlandığını vurguladı.

#8
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Çevik, “Şimdi rengarenk ve yepyeni bir bulgumuz var. Bu unsuru da arkeoloji bilgilerine kattığımız için bu sene çok heyecanlı ve memnun bir yıl geçirdik. Ofisimizde binlerce kırık parça var, on arkadaşımız daha fazla plakayı tümlemek için sürekli parça arıyor. Şu an en az 20 30 tane plakayı tümlemiş olmak bize keyif veriyor, büyük ihtimalle daha fazla da tümlenecek. Parçaları buldukça plakalar tümleniyor. Ve her birisi de farklı desenlerde ayrı eser niteliğinde çıkıyor” dedi.

#9
Foto - Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Likya Uygarlıkları Müzesi'nde sergilenecek Rengarenk bir duvar kaplaması ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Çevik, bulguların kazı alanın 20 metre uzağındaki Likya Uygarlıkları Müzesi'nde sergileneceğini dile getirdi. Çevik, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Millefiori"leri kazı çalışmalarının 15'inci yılında ülkemiz arkeolojisine bir armağan olarak kabul ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı
Teknoloji

Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı

Son dönemde birçok arıza ve kazaya karışan F-35 savaş uçakları otoyola iniş yaptı. Otoyola inişin tatbikat sırasında gerçekleşmesi ise daha ..
Milli Egemenlik Platformu'ndan ırkçı bildiri! "Ortak vatan" söylemine karşı çıktılar
Gündem

Milli Egemenlik Platformu'ndan ırkçı bildiri! “Ortak vatan” söylemine karşı çıktılar

Milli Egemenlik Platformu, Sivas Kongresi’nin 105. Yılında Sivas’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası okunan bildirinin içinde, ..
Mansur Yavaş eleştirisi Gülbin Tosun'un başını yaktı! NOW TV'den ayrıldı!
Medya

Mansur Yavaş eleştirisi Gülbin Tosun'un başını yaktı! NOW TV'den ayrıldı!

Mansur Yavaş'a sokak hayvanları konusunda tepki gösteren sunucu Gülbin Tosun, 15 yıldır çalıştığı NOW TV'den çıkarıldı.
Narin hakkında konuşan Sevda Demirel’den Türkiye’yi ayağa kaldıran Şeriat çıkışı! "Ben hazırım"

Narin hakkında konuşan Sevda Demirel’den Türkiye’yi ayağa kaldıran Şeriat çıkışı! “Ben hazırım”
ABD'de Müslümanlar hangi adayı tercih edecek? Yeni anket sonucu açıklandı
Dünya

ABD'de Müslümanlar hangi adayı tercih edecek? Yeni anket sonucu açıklandı

ABD’de yapılan ankette, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin tercihi belli olmaya başladı...
Azerbaycan Ordusu ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü aldı!
Dünya

Azerbaycan Ordusu ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü aldı!

Azerbaycan Ordusu Çekya’dan tedarik edilen ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü teslim aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23