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Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

2023-11-17 14:34:52
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Şifreler, günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesine rağmen insanların parola tercihleri şaşırtmaya devam ediyor. 2023 yılında internet kullanıcılarının vazgeçemediği parolaları araştıran bir güvenlik firması, en çok tercih edilen 10 şifreyi açıkladı. Türkiye'de ve dünyada ilk sırada “123456” yer alıyor. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor. Oturum bilgilerimiz, akış platformlarından çevrimiçi bankacılık, mesajlaşmadan sosyal medyaya kadar dijital hayatımızın anahtarlarını temsil ediyor. Bu hesaplarda kişisel verilerimiz bulunuyor. Bu yüzden siber suçlar için popüler bir noktada duruyor. NordPass, en yaygın şifrelerin 2023 yılı versiyonunu yayınladı. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor.

#1
Foto - Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı oldu. En yaygın olarak kullanılan şifre bu yıl “123456” olurken geçen yılın lideri “password” listede 7. sıraya geriledi. 2020 yılından beri “password” listede ilk 10’da yer alıyor. Bu yıl en yaygın ikinci parola "admin" olurken listenin üçüncü sırasında ise “12345678” oldu. Bu üç şifrenin toplamda 9.904.869 kez kullanıldığı belirtiliyor.

#2
Foto - Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN OLAN İLK 10 ŞİFRE 1. “123456” 2. “admin” 3. “12345678” 4. “123456789” 5. “1234” 6. “12345” 7. “password “ 8. “123” 9. “Aa123456” 10. “1234567890”

#3
Foto - Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer. Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER 1. “123456” 2. “123456789” 3. “admin” 4. “12345” 5. “12345678” 6. “123123” 7. “123321” 8. “turktelekom” 9. “asd123” 10. “superonline"

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