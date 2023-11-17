Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Çok ama çok şaşıracaksınız

Şifreler, günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesine rağmen insanların parola tercihleri şaşırtmaya devam ediyor. 2023 yılında internet kullanıcılarının vazgeçemediği parolaları araştıran bir güvenlik firması, en çok tercih edilen 10 şifreyi açıkladı. Türkiye'de ve dünyada ilk sırada “123456” yer alıyor. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor. Oturum bilgilerimiz, akış platformlarından çevrimiçi bankacılık, mesajlaşmadan sosyal medyaya kadar dijital hayatımızın anahtarlarını temsil ediyor. Bu hesaplarda kişisel verilerimiz bulunuyor. Bu yüzden siber suçlar için popüler bir noktada duruyor. NordPass, en yaygın şifrelerin 2023 yılı versiyonunu yayınladı. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor.