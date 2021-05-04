2021-05-04 02:32:57 Türkiye'de demiryolu erişiminin olduğu şehirler
Dünyada en güvenli seyahat edilebilecek olan demiryolu taşımacılığı Türkiye'de birçok ile ulaşıyor.
Dünyada en güvenli seyahat edilebilecek olan demiryolu taşımacılığı Türkiye'de birçok ile ulaşıyor.
Ülkelerin demiryolu ağının gelişmiş olmasından dolayı oldukça ucuza ve güvenli bir şekilde taşımacılık gerçekleştirmektedir.
Türkiye'de demiryolu ağının bulunduğu son yıllarda da daha da geliştirildiği ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye çok uzun yıllardır Demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı kullanan ülkelerden bir tanesidir.
Ancak Türkiye'nin yeryüzü şekillerinden dolayı bazı bölgelerinde demiryolu yapımı oldukça maliyetli olduğu için demiryolu kullanımı mümkün olmamaktadır.
Türkiye 8 ana bölgeden oluşan bölge müdürlükleri sayesinde ulaşım yapan bir demiryolu ağına sahiptir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Afyonkarahisar, Adana'yı kapsayan bölge müdürlükleri farklı kollara ayrılır.
Türkiye son yıllarda yüksek hızlı tren hattının da kullanıldığı ülkelerden bir tanesidir.
İlk olarak 2009 yılında Ankara -Eskişehir arasında yapılan hızlı tren seferleri 245 kilometrelik hızlı tren hattıyla İstanbul ve Konya ya da dahil edilerek mevcut hat uzunluğu artırılmıştır. Ankara - İstanbul hızlı tren hattı güzergahı Ankara hattından itibaren 9 Durak olarak belirlenmiştir.
Nostaljik hisler uyandıran tren yolculukları her ne kadar ilgi çekse de tren yolculuğunda konfor da oldukça önemlidir.
Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattında son durakta Pendik'te ki banliyö hattıyla Marmaray'a entegre planlanır. Böylece Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım ve sağlanması mümkün olacaktır.
Türkiye'de ilk demiryolu hattı 1858 yılında İzmir- Alsancak- Şirinyer ve Gaziemir arasında bir İngiliz şirketi tarafından yapılmış daha sonra demiryolu hattı 1935 yılında TCDD tarafından satın alınmıştır.
Eski demiryollarının çoğu Osmanlı Devleti döneminde yapılmış olup halen kullanılmaktadır. Yüksek hızlı tren seferleri ise şu anda Eskişehir, Ankara, Konya ve İstanbul seferleri olarak belirlenmiştir.
VAN GÖLÜ EKSPRESİ - Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş, Tatvan duraklarından geçen tren, Ankara’dan salı ve pazar günleri, Tatvan’dan ise salı ve perşembe günleri kalkıyor.
Kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon seçenekleri bulunuyor. Bazı istasyonlarda otobüslerden daha uzun molalar verildiğinden, geçtiğiniz coğrafyanın yemeklerini tatma şansınız da olabilir.
GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ - Ankara’dan başlayıp Siirt’in Kurtalan ilçesinde son bulan trene saat 11.00’de binip ertesi gün aynı saatlerde varıyorsunuz. Yol boyunca Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman illeri geçiliyor.
Anadolu bozkırlar iklim kuşağının en güzel örneklerini göreceğiniz yolculuğa nehirler, dağlar ve bugünlerde bahar çiçekleri eşlik ediyor. Tren Ankara’dan pazar ve salı, Kurtalan’dan ise salı ve perşembe hariç her gün hareket ediyor.
İZMİR MAVİ TRENİ KARS EKSPRESİ - 39 saat süren İzmir Mavi Treni’yle başlayıp Ankara’dan Doğu Ekspresi’yle devam edilen yolculukta 14 ildeki 79 istasyon geçilerek 2 bin 190 km yol kat ediliyor.
TOROS EKSPRESİ - Adana-Konya-Adana arasında 21 istasyonluk bir hat ve her gün işliyor. Adana’dan 7.45’te başlayan yolculuk Konya’da 13.32’de son buluyor. Yolculuğun Adana kısmı Akdeniz ikliminde gezdiriyor; yolculara kızılçam ormanları, tarihi köprüler ve Torosların heybeti eşlik ediyor.
KONYA MAVİ TRENİ - Konya-İzmir (Basmane)-Konya arasında her gün düzenleniyor. Konya’dan 19.30’da başlayan gece yolculuğu, İzmir’de sabah 07.00’de son buluyor.
ZONGULDAK KARABÜK TRENİ - Bölgesel tren seferi olan bu hattan TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından o güne veya ileri tarihe bilet almanız mümkün değil. Hareket saatinden biraz önce istasyona gitmeniz gerekiyor. Tren Zonguldak’tan her gün 07.40, 13.30 ve 18.35’te hareket ediyor.
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