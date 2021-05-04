Türkiye'de demiryolu erişiminin olduğu şehirler

ZONGULDAK KARABÜK TRENİ - Bölgesel tren seferi olan bu hattan TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından o güne veya ileri tarihe bilet almanız mümkün değil. Hareket saatinden biraz önce istasyona gitmeniz gerekiyor. Tren Zonguldak’tan her gün 07.40, 13.30 ve 18.35’te hareket ediyor.