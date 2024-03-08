Türkiye’de de şubeleri olan dünyaca ünlü HSBC Bankası’ndan kritik karar! Böyle açıkladılar

* Bu tür açıklamaların (en azından bu şekilde) bir emsali olmadığı için, reel döviz değerlenmesinin önümüzdeki aylarda USD-TRY için ne anlama gelebileceğine bakmakta fayda var. * Bu notta, TCMB’nin Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini (yüzde 36) ve HSBC Economics’in ABD yıl sonu enflasyon tahminini kullanarak, reel döviz değerlenmesi olmadığı varsayımıyla USD-TRY’yi tahmin ediyoruz. Bu çalışmayı TCMB beklenti anketi ve HSBC Economics’in tahminlerini kullanarak tekrarlıyoruz. Döviz hareketlerinin bu süre zarfında enflasyon farkındaki beklenen değişime eşit olması durumunda (yani reel döviz kuru sabit kalırsa) 2024 sonuna kadar farklı USD-TRY yörüngelerini göstermektedir. Ayrıca, farklı senaryoları varsayarak USD-TRY’nin nerede işlem göreceğini de değerlendiriyoruz.