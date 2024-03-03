Türkiye’de bir devir sona erdi! Yeni dönem başlıyor: Herkesi ters köşe yaptı ve gitti

İlkbahar mevsimiyle beraber sıcaklıkların artacağı ve oraj takiplerin başlayacağı öngörülüyor. 2024 yılında beklenen kar yağışı ve soğuk kış şartları, sistemlerin yanıltıcılığı karşısında gerçekleşmediği görülüyor. Haweather'in paylaşımında, "Tüm tahmincileri yabancılar dahil bu sezon çok yanılttı 2 ay öncesinden efsane geliyor diyenlere zaten denecek söz yok. Neticede bundan ders çıkarmak önemli tahminleri artık en fazla 2 haftadan öte yapamayacağız gibi duruyor." ifadeleri yer aldı. Ülkede kar yağışının olmaması çiftçilerin gündemine bomba gibi düştü. Son açıklamayla beraber, yüksek rekolte kaybı endişe verici seviyeye yükselebilir. Çiftçiler mart ayında beklediği kar yağışı ile rekolte seviyesini yükseltmeyi arzuluyordu. Ayrıca sıcaklıklar eşliğinde gelen yaz mevsiminde yeni sıcaklık rekorları beklenirken, kuraklık gündemde yerini aldı. Kar yağmamasından dolayı yeraltı kaynak sularının yeterince beslenmemesi bu konuda da endişe veriyor.