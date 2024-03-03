Türkiye’de bir devir sona erdi! Yeni dönem başlıyor: Herkesi ters köşe yaptı ve gitti

Türkiye'de beklenen şartların yaşanmamasıyla, resmen umut kalmadı. Yeni bir dönemi işaret eden uzmanlar, bir devrin sona erdiğinin altını çizdi. Milyonları umutlandırsa da beklenildiği gibi yaşanmadı. İşte tüm detaylar... Sosyal medya üzerinden hava olaylarına dair tahminlerde bulunan 'Hawaeather' sayfası, kış sezonunun kıyılar için bittiğini işaret etti. Kış mevsimi beklenildiği gibi geçmezken, mart ayında gelmesi beklenen soğuk hava dalgalarının yüksek kesimlerde ve kar merkezlerinde kar yağışı sağlayabileceği belirtildi. Ülkemizi etkisine alan Stratostferik Girdap zayıflama gösterse de Traposfer'in etkisiz olmasından dolayı soğuklukların pek yansımadığı açıklandı. Meteoroloji sayfasına göre nisan ayına doğru final ısınma bekleniyor.