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Otomotiv
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Türkiye yollarının en yenileri! İki model daha çıktı

2020-11-17 09:22:11
Türkiye yollarının en yenileri! İki model daha çıktı

Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

#1
Foto - YENİ CAPTUR TÜRKİYE’DE İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.

YENİ CAPTUR TÜRKİYE’DE İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.

#2
Foto - Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’ multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital gösterge ekranı sunuyor.

Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’ multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital gösterge ekranı sunuyor.

#3
Foto - Yenilenen tamamı turbo özellikli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

Yenilenen tamamı turbo özellikli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

#4
Foto - Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#5
Foto - MAKYAJLI PEUGEOT 3008 TÜRKİYE'DE Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de satışa sunuldu.

MAKYAJLI PEUGEOT 3008 TÜRKİYE'DE Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de satışa sunuldu.

#6
Foto - Teknik olarak büyük depğişiklikler olmayan aracın dış görünüşünde daha çok çalışılmış.

Teknik olarak büyük depğişiklikler olmayan aracın dış görünüşünde daha çok çalışılmış.

#7
Foto - Üç motor seçeneği sunulan 3008'in benzinli seçenekleri 1.2 ve 1.6 litrelik. 130 ve 180 beygir güç üretebilen araçların yanında 1.5 litrelik dizel seçeneği, 130 beygir gücüyle yer alıyor. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Üç motor seçeneği sunulan 3008'in benzinli seçenekleri 1.2 ve 1.6 litrelik. 130 ve 180 beygir güç üretebilen araçların yanında 1.5 litrelik dizel seçeneği, 130 beygir gücüyle yer alıyor. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

#8
Foto - Active Prime, Allure, GT Selection ve GT olmak üzere dört donanım paketiyle satışa sunulan 3008'in fiyatları, benzinli modellerde 423.000 TL'den dizellerdeyse 440.000 TL'den başlıyor. İki seçenekte de yer alan GT paketinde ise fiyat 535.000 TL'ye ulaşıyor.

Active Prime, Allure, GT Selection ve GT olmak üzere dört donanım paketiyle satışa sunulan 3008'in fiyatları, benzinli modellerde 423.000 TL'den dizellerdeyse 440.000 TL'den başlıyor. İki seçenekte de yer alan GT paketinde ise fiyat 535.000 TL'ye ulaşıyor.

#9
Foto - SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca yenilendi. 2016 yılındaki lansmanından bu yana SEAT’ın en başarılı modellerinden biri haline gelen Ateca yenilendi. Türkiye’de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı. YENİ ATECA Xperience ve FR modelleri 369.000 TL'den satışta.

SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca yenilendi. 2016 yılındaki lansmanından bu yana SEAT’ın en başarılı modellerinden biri haline gelen Ateca yenilendi. Türkiye’de FR ve XPERIENCE olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı. YENİ ATECA Xperience ve FR modelleri 369.000 TL'den satışta.

#10
Foto - Yeni tasarım, bir önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1.841 mm) ve yüksekliği (1.615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4.381 mm'lik bir uzunluğa ulaşmış.

Yeni tasarım, bir önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1.841 mm) ve yüksekliği (1.615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4.381 mm'lik bir uzunluğa ulaşmış.

#11
Foto - Yeni SEAT Ateca, FR ve XPERIENCE donanım seçenekleriyle sunuluyor. FR donanım seviyesi, yeni ızgara tasarımı, cosmo gri renginde ön ve arka tampon süslemeleri, sis lambası ızgarası, ayna kapakları, yan kaplamalar ve simüle egzozlar ile sportif görünüm sunuyor. En yeni donanım seviyesi XPERIENCE ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor.

Yeni SEAT Ateca, FR ve XPERIENCE donanım seçenekleriyle sunuluyor. FR donanım seviyesi, yeni ızgara tasarımı, cosmo gri renginde ön ve arka tampon süslemeleri, sis lambası ızgarası, ayna kapakları, yan kaplamalar ve simüle egzozlar ile sportif görünüm sunuyor. En yeni donanım seviyesi XPERIENCE ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor.

#12
Foto - Kompakt SUV'da opsiyonel olarak alınabilen görünmez kaplama ‘Climacoat’ teknolojisine sahip tüm hava şartlarına dayanıklı bir ısıtmalı ön cam da bulunuyor. Bu teknoloji, ön camda buzlanmanın sadece 2-3 dakika içinde çözülmesini sağlıyor.

Kompakt SUV'da opsiyonel olarak alınabilen görünmez kaplama ‘Climacoat’ teknolojisine sahip tüm hava şartlarına dayanıklı bir ısıtmalı ön cam da bulunuyor. Bu teknoloji, ön camda buzlanmanın sadece 2-3 dakika içinde çözülmesini sağlıyor.

#13
Foto - Merkezinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25

Merkezinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25" ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2" multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor. Opsiyonel olarak sunulmakta olan Çarpışma Öncesi Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Ön ve Yan Bölge Asistanı dahil olmak üzere tüm bu sistemler aracı ve yolcuları korumak için uyum halinde çalışıyor. Çarpışma Öncesi Asistanı, olası bir çarpışmanın olması durumunda emniyet kemerlerini geriyor, camları ve açılır tavanı kapatıyor ve uyarı lambalarını etkin hale getiriyor. Yeni SEAT Ateca'ya eklenen bir diğer özellik de Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi. Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor.

#14
Foto - Yeni SEAT Ateca, çok az rakibin yaptığı bir dizi yeni gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) sunan kendi segmentindeki en güvenli araçlardan biri. Yoldaki engellere tepki verebilecek şekilde çevresini daha fazla görebiliyor ve bu teknolojiler sayesinde SEAT Ateca, senaryo ne olursa olsun optimize edilmiş koruma sunarak ortamını algılayabiliyor.

Yeni SEAT Ateca, çok az rakibin yaptığı bir dizi yeni gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) sunan kendi segmentindeki en güvenli araçlardan biri. Yoldaki engellere tepki verebilecek şekilde çevresini daha fazla görebiliyor ve bu teknolojiler sayesinde SEAT Ateca, senaryo ne olursa olsun optimize edilmiş koruma sunarak ortamını algılayabiliyor.

#15
Foto - PORSCHE İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TAYCAN TÜRKİYE'DE Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.

PORSCHE İLK TAM ELEKTRİKLİ MODELİ TAYCAN TÜRKİYE'DE Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’ye geldi. Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Türkiye’nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları’nda beğeniye sunuldu.

#16
Foto - Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

#17
Foto - Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını iletti.

#18
Foto -

"2020 SONUNA KADAR 120 ŞARJ İSTASYONU" Eskinazi, “Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Taycan kullanıcılarımızın sarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye’de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

#19
Foto - E-SERİSİ COUPE VE CABRİOLET 2020 yılında güncellenen Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahipler.

E-SERİSİ COUPE VE CABRİOLET 2020 yılında güncellenen Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet, Ekim itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahipler.

#20
Foto - E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

#21
Foto - YENİ HYUNDAİ İ20 Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.

YENİ HYUNDAİ İ20 Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.

#22
Foto - Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

#23
Foto - Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

#24
Foto - Pedal tasarımı, en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, ön havalandırma kanallarının ve kapı trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir önceki jenerasyondan oldukça ayıran en belirgin detaylar. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Pedal tasarımı, en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, ön havalandırma kanallarının ve kapı trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir önceki jenerasyondan oldukça ayıran en belirgin detaylar. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

#25
Foto - TİGUAN YENİLENDİ Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

TİGUAN YENİLENDİ Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

#26
Foto - Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

#27
Foto - YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

#28
Foto - Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

#29
Foto - ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U TÜRKİYE’DE İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX İstanbul'a giriş yaptı. Araç 575 Bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U TÜRKİYE’DE İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX İstanbul'a giriş yaptı. Araç 575 Bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#30
Foto - Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.

Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.

#31
Foto - YENİ MERCEDES-BENZ E-SERİSİ Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

YENİ MERCEDES-BENZ E-SERİSİ Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.

#32
Foto - SKODA SCALA Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı. Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.

SKODA SCALA Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıktı. Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.

#33
Foto - Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

#34
Foto - Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

#35
Foto - SKODA KAMİQ Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların

SKODA KAMİQ Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi. İsmini, eskimoların "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alan yeni model, lansmana özel 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#36
Foto - FORD KUGA Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de.

FORD KUGA Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan Kuga Türkiye'de.

#37
Foto - Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Yeni Kuga 269.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

#38
Foto - FORD PUMA Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

FORD PUMA Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

#39
Foto - Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.

Yeni Puma Türkiye'de 192.500 TL liste fiyatıyla satışta.

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