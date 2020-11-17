Türkiye yollarının en yenileri! İki model daha çıktı

Merkezinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kullanıcı tarafından tanımlanabilir yüksek çözünürlüklü 10,25” gösterge panelini ve bilgi-eğlence sistemini bir araya getiren Dijital Gösterge Paneli yer alıyor. Standart medya sistemi, kablosuz bağlantı özellikleri barındıran 8,25" ekrana sahipken, opsiyonel olarak alınabilen daha geniş 9,2" multimedya sistemi, kullanıcı etkileşimini basitleştirmek için sesli komut sistemini sunuyor. Opsiyonel olarak sunulmakta olan Çarpışma Öncesi Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Ön ve Yan Bölge Asistanı dahil olmak üzere tüm bu sistemler aracı ve yolcuları korumak için uyum halinde çalışıyor. Çarpışma Öncesi Asistanı, olası bir çarpışmanın olması durumunda emniyet kemerlerini geriyor, camları ve açılır tavanı kapatıyor ve uyarı lambalarını etkin hale getiriyor. Yeni SEAT Ateca'ya eklenen bir diğer özellik de Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi. Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor.