Türkiye yerine Mısır ve BAE'yi seçtiler! İşte bu hiç iyi olmadı

“Şu an hem dış hem iç pazarda en büyük rakibimiz; Mısır ve Dubai” diyor, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Baş Danışmanı Yıldırım Taş. Peki neden? Tek sebep fiyat farkı mı? Şöyle anlatıyor: “Öncelikle 3 saatlik, kısa bir mesafede ve alternatif uçuşlar fazla. Kahire, İskenderiye, Luxor, Sharm, Hurgada... İkinci neden; kurun sabit kalması ve artan maliyetler sebebiyle yurtdışında tatilin Türkiye’ye kıyasla daha uygun olması. Şu an Antalya’da geceliği 1250 dolara (53 bin TL) otel satılıyor. Aynı grubun Mısır’da aynı hizmeti alabileceğiniz otelinin geceliği 20 bin lira. Kaldı ki Türk yöneticilerle aynı hizmet kalitesini de yakaladılar. Bir önemli neden de Türkiye-Avrupa arasında yaşanan vize krizi. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden bırakın vizeyi, vize için başvuru tarihi bile almak zor. Oysa Mısır ve Dubai’de böyle bir durum yok. Vizesiz. (Kapıda 15 dolar ödeme zorunlu.) Geçen yıl Mısır’a 230 bin, Dubai’ye 295 bin Türk turist gitti. Bu yılki rakamlar en az yüzde 30- 40 fazla gelir. Kimlikle gidilebilir olsa Türk turist yoğunluğu çok rahat bunun 3-4 katına bile çıkar.”