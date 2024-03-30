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Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

2024-03-30 07:33:11
Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

61.4 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başında olacak. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak.

#1
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. 34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek.

#2
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

4 OY PUSULASI OLACAK Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek. Bu pusulalar ve renkleri şöyle:BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,MAVİ: Belediye başkanları,SARI: Belediye meclisi üyeleri.

#3
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

34 SİYASİ PARTİ KATILACAK Yerel seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de belirlenecek.

#4
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.

#5
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

İFTAR MOLASI YOK YSK tarafından, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği ‘iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması’ kararı verildi. YSK Başkanı Ahmet Yener iftar molası ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasalarını uygulamakla yükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir.”

#6
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLERDE: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler, “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ile “muhtarlık ve ihtiyar heyeti” için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde, “il genel meclisi üyeliği”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti” için oy verilecek. Köylerde ise “il genel meclisi üyeliği” ile “muhtarlık ve ihtiyar meclisi” için oy kullanılacak.

#7
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

10 ADIMDA OY VERME REHBERİ Yerel seçimde seçmenler adım adım şöyle oy kullanabilecek: Nerede oy kullanacağınızı öğrenin1- Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı YSK’nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK’nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması’ndan veya “444 9 975” numaralı YSK Çağrı Merkezi’nden öğrenebilirsiniz. Oy verme saatlerine dikkat edin2- Doğu’daki 32 ilde seçim saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.TC kimlik numaralı belge şart3- Seçmenlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması şart.

#8
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

Cep telefonu yasak 4- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak.Oy pusulasına işaret koymayın5- Oyun geçerli sayılması için “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerek. Yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey de konulmayacak.Tüm pusulalar tek zarfa6- Seçmenler, kullandıkları tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyarak sandığa atacak.

#9
Foto - Türkiye yarın sandık başında! Adım adım oy verme rehberi

Oy pusulasını katlarken dikkat7- Uzun oy pusulasını, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek için dikkatle katlayın. Yoksa oylarının geçersiz sayılma ihtimali bulunuyor. İmza atmayı unutmayın8- Seçmenlerin, oylarını kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yerin karşısına mutlaka imza atmaları gerekiyor.Önce hangi oylar sayılıyor9- Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Yurtdışı seçmen oy kullanacak mı10- Yurtdışındaki seçmenler yerel seçimde oy veremiyor. Milletvekili, Cumhurbaşkanı ve halkoylamasında oy kullanıyor.

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