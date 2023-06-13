Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yaptığı, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" açıklamaları gündem oldu.