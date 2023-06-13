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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

2023-06-13 17:54:05
Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Almanları tam anlamıyla şoka uğrattı.

#1
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TOGG, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.

#2
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Fabrikadan tek tek tırlara yüklenen TOGG'lar sahiplerine ulaştırılırken bugün basın buluşmaları kapsamında Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'ne Alman basın mensupları geldi.

#3
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de Alman basın mensuplarına gezdirildi.

#4
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Ciddi bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteren Gemlik tesisi, Almanların ilgi odağı haline geldi.

#5
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Togg Basın Buluşmaları kapsamında Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzde bu kez konuklarımız Alman basın mensuplarıydı. Üretim hatlarımızı gezerek CEO'muz Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Alman basın mensupları test pistimizde #T10X'i deneyimlediler" ifadelerine yer veril

#6
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yaptığı, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" açıklamaları gündem oldu.

#7
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Togg Fabrikası, ciddi bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyor. Karakaş'ın verdiği bilgilere göre, fabrikada şu anda 2.200 kişi istihdam ediliyor.

#8
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

50 bin metrekarelik bir alanda, 209 robotun kullanıldığı gövde tesisinde birleştirme ve kaynak işleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca boyahane ve aracın futuristik ön konsolu ile süspansiyon sistemleri de yerli olarak üretiliyor.

#9
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Şu an için günlük 30-40 adet araç üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Temmuz ayında günlük 160 adet üretime geçiş yapmayı planladıklarını belirtti. Bu şekilde, 31 Aralık'a kadar taahhüt ettikleri 28 bin araç üretimini tamamlamayı hedefliyorlar.

#10
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Togg aracının kullanımı rahat ve lüks bir deneyim sunuyor. Özellikle ön konsolu, bir uzay üssünü andıran bir tasarıma sahip. Trumore dijital deneyim platformu, aracın dünya ile anlık iletişim kurabilmesini sağlıyor ve Togg ekibi tarafından aracın bir akıllı cihaz olduğu vurgulanıyor.

#11
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30'un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok.

#12
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz." diye konuştu.

#13
Foto - Türkiye yaptı! Almanlar görünce şoka uğradı

C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi.

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