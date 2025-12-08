Türkiye turizmde zirveye yerleşti: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10'unda

Euromonitor International aynı raporda, ziyaretçi sayısından bağımsız olarak şehirlerin sürdürülebilirlik, kültür, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi 56 kritere göre belirlendiği “Dünyanın En Cazip 10 Şehri” listesini de açıkladı. Paris, Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin yarattığı sportif turizm etkisiyle liderliğini korudu. Madrid ikinci, Tokyo üçüncü, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıraya yerleşti. Amsterdam ve Barcelona listede yükseliş gösterirken, Londra zayıf sürdürülebilirlik performansı nedeniyle 18’inci sıraya geriledi. Türkiye’nin Turizmde Küresel Gücü Tescillendi Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor. Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.