Flaş gelişme: Pegasus ünlü havayolu devini satın alıyor

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk satın almaya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Pegasus Hava Yolları olarak 2005'te cesur bir hedefle yola çıktık: Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı hava yollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de havacılık sektörünü 'Biz başlatmadık ama biz değiştirdik.' Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu: İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz." Çek Hava Yolları ve Smartwings'in hissedarları ve kurucuları, yaklaşık 27 yılı aşkın bir süreyi hava yolunu kurmaya ve geliştirmeye adadıktan sonra, Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings'i, şirketlerin operasyonlarını daha da genişletme ve güçlendirme potansiyeline ve yetkinliğine sahip Pegasus Hava Yolları'na devretme yönünde stratejik bir karar aldıklarını açıkladı.