Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileri sonrasında memur ve memur emeklilerinin 2026 yılında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Beş aylık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte olası zam oranlarına dair ilk işaretler ortaya çıkarken, kesin tablo Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyonuna ilişkin net bir tahminde bulundu. En düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin 2026’daki muhtemel zamlı maaşları ise merak konusu. İşte oluşması beklenen maaş tablosu…