Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.