Ekonomi
18
Yeniakit Publisher
Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileri sonrasında memur ve memur emeklilerinin 2026 yılında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Beş aylık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte olası zam oranlarına dair ilk işaretler ortaya çıkarken, kesin tablo Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyonuna ilişkin net bir tahminde bulundu. En düşük memur maaşı ile polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin 2026’daki muhtemel zamlı maaşları ise merak konusu. İşte oluşması beklenen maaş tablosu…

#1
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

2026 memur zammı için geri sayım sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları için tahmini zamlı tablo ortaya çıktı.

#2
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

#3
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

#4
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle: 5 aylık enflasyon oranı: ,21 Enflasyon farkı: %5,91 Toplu sözleşme zammı: Toplam kümülatif artış: ,57

#5
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

#6
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YIL SONU ENFLASYON İÇİN NET MESAJ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için önemli mesajlar verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

#7
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.

#8
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle: Yıllık Enflasyon Oranı 1 6 Aylık Enflasyon Farkı: %6,93 Zam Oranı: Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: ,7

#9
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ HESAP Yüzde 18.7'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 51 bin 938 liraya yükselecek.

#10
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

2026 OLASI MEMUR MAAŞLARI Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Derece: 1/4 2025 Ocak: 76.659,00 TL Memur Zammı (,7): 90.994,23 TL

#11
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Memur (Üniversite Mezunu) Derece: 9/1 2025 Ocak: 52.617,00 TL Memur Zammı (,7): 62.456,38 TL

#12
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Uzman Öğretmen Derece: 1/4 2025 Ocak: 67.766,00 TL Memur Zammı (,7): 80.438,24 TL Öğretmen Derece: 1/4 2025 Ocak: 61.446,00 TL Memur Zammı (,7): 72.820,00 TL

#13
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Başkomiser Derece: 3/1 2025 Ocak: 69.286,00 TL Memur Zammı (,7): 82.259,48 TL Polis Memuru Derece: 8/1 2025 Ocak: 60.894,00 TL Memur Zammı (,7): 72.281,08 TL

#14
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Uzman Doktor Derece: 1/4 2025 Ocak: 126.659,00 TL Memur Zammı (,7): 149.703,14 TL Hemşire (Üniversite Mezunu) Derece: 5/1 2025 Ocak: 59.523,00 TL Memur Zammı (,7): 70.735,78 TL

#15
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Mühendis Derece: 1/4 2025 Ocak: 70.806,00 TL Memur Zammı (,7): 82.023,82 TL Teknisyen (Lise Mezunu) Derece: 11/1 2025 Ocak: 56.547,00 TL Memur Zammı (,7): 67.214,79 TL

#16
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Profesör Derece: 1/4 2025 Ocak: 101.318,00 TL Memur Zammı (,7): 120.738,10 TL Araştırma Görevlisi Derece: 7/1 2025 Ocak: 63.797,00 TL Memur Zammı (,7): 75.801,84 TL

#17
Foto - Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Memura büyük zam geliyor

Vaiz Derece: 1/4 2025 Ocak: 63.196,00 TL Memur Zammı (,7): 74.951,45 TL Avukat Derece: 1/4 2025 Ocak: 73.515,00 TL Memur Zammı (,7): 87.261,41 TL

