Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu! Şok oldular: 3 katına çıkarılma hedefi iddialı

Cambridge Üniversitesi Teknoloji Politikaları Profesörü David Reiner da Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 yıldan kısa sürede yaklaşık 3 katına çıkarılması hedefinin iddialı olduğunu söyledi. Reiner, yenilenebilirde iddialı hedefler ortaya konulmasının önemine işaret ederek, "Bu ilk ve gerekli adım. Ancak bu hedeflerin gerçeğe dönüşebilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi, düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve izin ile planlama süreçlerinin hızlandırılması konusunda benzeri görülmemiş düzeyde çaba gösterilmesi gerekiyor." diye konuştu. Bu durumun yalnızca yurt içi yatırımlarla sınırlı olmadığını anlatan Reiner, dünyanın birçok ülkesinin güneş ve rüzgar enerjisinde benzer hedefler doğrultusunda ilerlediğini ve Türkiye'nin yabancı yatırımları çekmek için bu ülkelerle güçlü bir rekabet içinde olduğunu dile getirdi. Reiner, yalnızca rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurmanın yeterli olmayacağını savunarak, "Yenilenebilir enerji kapasitesinin bu ölçekte artırılması, buna paralel olarak enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesini, elektrik şebekesinin önemli ölçüde güçlendirilmesini ve planlama ile izin süreçlerini sadeleştirerek Türkiye'yi yatırım açısından daha cazip hale getiren düzenlemeleri gerektiriyor." ifadesini kullandı.