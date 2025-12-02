Türkiye seriye bağladı Büyümeye inşaat sektörü damgası

Eren,"İnşaat sektörünün gösterdiği büyüme performansı, hem deprem bölgesinin yeniden imarının hızlanması hem de sanayi, enerji ve ulaştırma alanlarında artan yatırımların güçlü bir göstergesidir. Sektörümüz, Türkiye ekonomisine iş gücü, yatırım ve katma değer açısından katkı vermeye devam ediyor." dedi. Sektördeki güçlü büyümenin, eylül ayına ve üçüncü çeyreğe ilişkin açıklanan inşaat üretim endeksi, yapı izin istatistikleri, konut satışları, inşaat maliyet endeksi ve ciro endeksleri gibi tamamlayıcı öncü göstergelerle de desteklendiğini anlatan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörümüzün büyüme verisi bu rakamlarla okunduğunda, deprem bölgesinin yeniden inşa faaliyetleri, kamu altyapı yatırımları ve sanayi/lojistik amaçlı projelerle desteklenen güçlü ve geniş tabanlı bir üretim artışına işaret etmektedir. Konut satışları ise yıllık bazda hemen hemen yatay seyrederek, büyümenin temel olarak üretim ve yatırım kaynaklı olduğunu göstermektedir."