Türkiye seriye bağladı Büyümeye inşaat sektörü damgası
Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesine en büyük katkıyı inşaat sektörünün verdiğini belirten sektör temsilcileri, konut üretimi, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarındaki ivmelenmenin artışta etkisi olduğuna işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.