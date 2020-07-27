2020-07-27 15:05:36 Türkiye resmen çağ atladı! İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve dev yatırımlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 37. olağan kurultayında AK Parti hükümetlerinin icraatlarını yok sayarak skandal sözler sarfetti. AK Parti iktidarlarının 18 yılda 2,4 trilyon dolar harcadığını, ancak bu parayla ne yapıldığını kimsenin bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu her alanda Türkiye'ye çağ atlatan projeleri görmezden geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve yatırımlar...