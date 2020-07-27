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Türkiye resmen çağ atladı! İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve dev yatırımlar

2020-07-27 15:05:36
Türkiye resmen çağ atladı! İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve dev yatırımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 37. olağan kurultayında AK Parti hükümetlerinin icraatlarını yok sayarak skandal sözler sarfetti. AK Parti iktidarlarının 18 yılda 2,4 trilyon dolar harcadığını, ancak bu parayla ne yapıldığını kimsenin bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu her alanda Türkiye'ye çağ atlatan projeleri görmezden geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği mega projeler ve yatırımlar...

#1
Foto - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ulaştırmadan sağlığa, enerjiden savunma sanayine kadar en geniş yelpazede mega yatırımları, sosyal destekleri, dev projeleri görmezden geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ulaştırmadan sağlığa, enerjiden savunma sanayine kadar en geniş yelpazede mega yatırımları, sosyal destekleri, dev projeleri görmezden geldi.

#2
Foto - ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLDU 18 yılda hastane yatak kapasitesi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitesi ise 19 binden 148 binin üzerine çıkarıldı. 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 101 bini geçti.

ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLDU 18 yılda hastane yatak kapasitesi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitesi ise 19 binden 148 binin üzerine çıkarıldı. 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 101 bini geçti.

#3
Foto - 58 adet olan MR sayısı 909'a, 323 adet olan tomografi sayısı bin 213'e, 4 bin 891 adet olan diyaliz cihazı sayısı 18 bin adete yükseldi. Ülke genelinde bulunan 481 112 Acil Sağlık İstasyonu 2 bin 985'e, 618 olan ambulans sayısı 5 bin 437'e ulaştı. Evde Sağlık Hizmetlerinden 1 milyon 606 bin vatandaş faydalanmaya başladı.

58 adet olan MR sayısı 909'a, 323 adet olan tomografi sayısı bin 213'e, 4 bin 891 adet olan diyaliz cihazı sayısı 18 bin adete yükseldi. Ülke genelinde bulunan 481 112 Acil Sağlık İstasyonu 2 bin 985'e, 618 olan ambulans sayısı 5 bin 437'e ulaştı. Evde Sağlık Hizmetlerinden 1 milyon 606 bin vatandaş faydalanmaya başladı.

#4
Foto - Genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi. Şehir hastaneleri hayata geçirildi. Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke haline geldi.

Genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi. Şehir hastaneleri hayata geçirildi. Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke haline geldi.

#5
Foto - SALGINA KARŞI 236 MİLYAR LİRA FİNANSMAN KALKANI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda Kovid 19 salgını döneminde çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan önemli kararlar aldı. Sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yapıldı. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşa yapılan ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya 163 milyar lira finansman aktarıldı. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK-Bağkur prim ödemesi ertelendi. Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesi temin edildi. Bu sayede Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağlandı. Türkiye salgından etkilenen ülkeler arasında aldığı tedbirler sayesinde riskleri bertaraf eden tek ülke oldu.

SALGINA KARŞI 236 MİLYAR LİRA FİNANSMAN KALKANI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda Kovid 19 salgını döneminde çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan önemli kararlar aldı. Sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yapıldı. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşa yapılan ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya 163 milyar lira finansman aktarıldı. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK-Bağkur prim ödemesi ertelendi. Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesi temin edildi. Bu sayede Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağlandı. Türkiye salgından etkilenen ülkeler arasında aldığı tedbirler sayesinde riskleri bertaraf eden tek ülke oldu.

#6
Foto - 356 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısı 43'e çıktı. İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynak da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükseldi. 18 yılda yapılan sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret 2 bin 324 liraya çıkartıldı. Reel asgari ücret yüzde 134 arttı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'ncü sıradan 8'nci sıraya gelindi. İstihdama katılım oranı son 15 yılda yüzde 45'ten yüzde 53 düzeyine yükseldi. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı. 2018 yılında başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bayramda emeklilere toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldı. Türkiye'de daha önce 63'ü kamuya, 22'si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son iki yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179'u kamuya, 248'i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlı hizmet alıyor. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı.

356 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısı 43'e çıktı. İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynak da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükseldi. 18 yılda yapılan sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret 2 bin 324 liraya çıkartıldı. Reel asgari ücret yüzde 134 arttı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'ncü sıradan 8'nci sıraya gelindi. İstihdama katılım oranı son 15 yılda yüzde 45'ten yüzde 53 düzeyine yükseldi. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı. 2018 yılında başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bayramda emeklilere toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldı. Türkiye'de daha önce 63'ü kamuya, 22'si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son iki yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179'u kamuya, 248'i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlı hizmet alıyor. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı.

#7
Foto - SAVUNMA SANAYİİ ÇAĞ ATLADI Türkiye'nin son 18 yılda en fazla ilerleme kat ettiği alan ise savunma sanayii oldu. Gerçekleştirilen mucize projeler sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düştü. 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürütülürken bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşıldı. aynı dönemde faaliyet gösteren firma sayısı 56'dan bin 500'e çıkarken, sektörün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, ihracata da yansıdı. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken, bugün itibarıyla 3 milyar doları geçen rakamları yakaladı.

SAVUNMA SANAYİİ ÇAĞ ATLADI Türkiye'nin son 18 yılda en fazla ilerleme kat ettiği alan ise savunma sanayii oldu. Gerçekleştirilen mucize projeler sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düştü. 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürütülürken bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşıldı. aynı dönemde faaliyet gösteren firma sayısı 56'dan bin 500'e çıkarken, sektörün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, ihracata da yansıdı. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken, bugün itibarıyla 3 milyar doları geçen rakamları yakaladı.

#8
Foto - 5 Türk firması Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına girdi, Bu dönemde T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, milli savaş gemileri geliştiren Türkiye, özellikle silahlı ve silahsız insansız hava aracı konusunda ihracatçı ülke haline ulaştı. Terörle mücadelede savunma sanayinin gerçekleştirdiği projeler sayesinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Kuzey Irak ve Suriye'den Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerin kökü kazındı.

5 Türk firması Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına girdi, Bu dönemde T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, milli savaş gemileri geliştiren Türkiye, özellikle silahlı ve silahsız insansız hava aracı konusunda ihracatçı ülke haline ulaştı. Terörle mücadelede savunma sanayinin gerçekleştirdiği projeler sayesinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Kuzey Irak ve Suriye'den Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerin kökü kazındı.

#9
Foto - ULAŞIMDA MEGA PROJELER DÖNEMİ Ulaştırma alanında ise son 17 yılda 750 milyar liranın üzerinde yatırımı yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğu bin 346 kilometre ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarıldı. Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğindeki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olan ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı faaliyete geçti.

ULAŞIMDA MEGA PROJELER DÖNEMİ Ulaştırma alanında ise son 17 yılda 750 milyar liranın üzerinde yatırımı yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğu bin 346 kilometre ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarıldı. Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğindeki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olan ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı faaliyete geçti.

#10
Foto - Yurt dışı uçuş noktaları sayısı 60'dan, 2019 yılı sonu itibariyle 326'ya çıktı. Büyük gövdeli uçak sayısı 162'den 540'a, sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. Marmaray, Ilgaz Tüneli, Nissibi Köprüsü, Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projeler devreye sokuldu.

Yurt dışı uçuş noktaları sayısı 60'dan, 2019 yılı sonu itibariyle 326'ya çıktı. Büyük gövdeli uçak sayısı 162'den 540'a, sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. Marmaray, Ilgaz Tüneli, Nissibi Köprüsü, Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projeler devreye sokuldu.

#11
Foto - İSTANBUL TRAFİĞİ RAHATLADI İstanbul trafiği için çok büyük öneme sahip Gebze-Halkalı raylı sistem hattı hizmete alındı. Marmaray'ı da içinde bulunduran bu hat üzerinde, hem metro ve yüksek hızlı tren, hem de yük treni hatları birbirine entegre şekilde çalışmaya başladı. Yük trenleri artık Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz gidiyor. 29 Ekim 2013'te faaliyete geçen Marmaray, 6 yılda toplam 403 milyon yolcu taşıyarak İstanbul trafiğine önemli bir rahatlama getirdi.

İSTANBUL TRAFİĞİ RAHATLADI İstanbul trafiği için çok büyük öneme sahip Gebze-Halkalı raylı sistem hattı hizmete alındı. Marmaray'ı da içinde bulunduran bu hat üzerinde, hem metro ve yüksek hızlı tren, hem de yük treni hatları birbirine entegre şekilde çalışmaya başladı. Yük trenleri artık Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz gidiyor. 29 Ekim 2013'te faaliyete geçen Marmaray, 6 yılda toplam 403 milyon yolcu taşıyarak İstanbul trafiğine önemli bir rahatlama getirdi.

#12
Foto - Vatandaşlar yüksek hızlı trenle tanıştı. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları faaliyete geçti. Türkiye, yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumuna ulaştı. Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı. Son 18 yılda 30 yeni havalimanı inşa edilerek havayolu daha cazip hale getirildi.

Vatandaşlar yüksek hızlı trenle tanıştı. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları faaliyete geçti. Türkiye, yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumuna ulaştı. Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı. Son 18 yılda 30 yeni havalimanı inşa edilerek havayolu daha cazip hale getirildi.

#13
Foto - 18 YILDA 585 BARAJ Barajların sayısı 276'dan 861'e, hidroelektrik santrallerin sayısını 105'ten 681'e, içme suyu tesislerinin sayısı 84'den 331'e çıkarıldı. 2002 yılında 276 olan baraj sayısına 585 baraj daha eklendi.

18 YILDA 585 BARAJ Barajların sayısı 276'dan 861'e, hidroelektrik santrallerin sayısını 105'ten 681'e, içme suyu tesislerinin sayısı 84'den 331'e çıkarıldı. 2002 yılında 276 olan baraj sayısına 585 baraj daha eklendi.

#14
Foto - 2002 yılında 97 olan hidroelektrik santral sayısı 681'e çıktı. Bin 200 megavatlık toplam kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ve dolgu hacmi bakımından ikinci barajı olan Ilısu Barajı'nın birinci ünitesi devreye alındı. Bu tesisin tamamen devreye girmesiyle birlikte ekonomiye yıllık 2,8 milyar dolar katkı sunacak.

2002 yılında 97 olan hidroelektrik santral sayısı 681'e çıktı. Bin 200 megavatlık toplam kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ve dolgu hacmi bakımından ikinci barajı olan Ilısu Barajı'nın birinci ünitesi devreye alındı. Bu tesisin tamamen devreye girmesiyle birlikte ekonomiye yıllık 2,8 milyar dolar katkı sunacak.

#15
Foto - YUSUFELİ BARAJI DA VİZYON PROJELER ARASINDA Türkiye'nin vizyon projelerinden ve en yüksek barajı Yusufeli Baraj tamamlandığında rezervuarında 2.13 milyar mektreküp su depolayacak ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Bu üretim rakamı Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının tümünün karşılanması anlamına geliyor.Yusufeli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacak ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacak, ekonomiye yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak.

YUSUFELİ BARAJI DA VİZYON PROJELER ARASINDA Türkiye'nin vizyon projelerinden ve en yüksek barajı Yusufeli Baraj tamamlandığında rezervuarında 2.13 milyar mektreküp su depolayacak ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Bu üretim rakamı Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının tümünün karşılanması anlamına geliyor.Yusufeli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacak ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacak, ekonomiye yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak.

#16
Foto - EN BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahip iken, buna 247 tesis daha eklenerek ülkeye 4.5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırıldı. Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 18 yılda gerçekleştirildi. Sadece 2019 yılında 280 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.

EN BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahip iken, buna 247 tesis daha eklenerek ülkeye 4.5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırıldı. Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 18 yılda gerçekleştirildi. Sadece 2019 yılında 280 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.

#17
Foto - DERSLİK SAYISINDA CUMHURİYET REKORU Eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikler giderildi. Öğretmen ordusu 652 bin öğretmen alınarak güçlendirilerek 947 bine çıktı. 316 bin adet daha ilave edilerek derslik sayısının 589 bine ulaşması sağlandı.

DERSLİK SAYISINDA CUMHURİYET REKORU Eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikler giderildi. Öğretmen ordusu 652 bin öğretmen alınarak güçlendirilerek 947 bine çıktı. 316 bin adet daha ilave edilerek derslik sayısının 589 bine ulaşması sağlandı.

#18
Foto - 131 olan üniversite sayısı 207'ye, akademik personel sayısı 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştı. Böylece üniversitesi olmayan il kalmadı. Üniversitelerdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona çıktı. Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçları kaldırıldı. İlk ve ortaöğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ders kitapları ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

131 olan üniversite sayısı 207'ye, akademik personel sayısı 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştı. Böylece üniversitesi olmayan il kalmadı. Üniversitelerdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona çıktı. Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçları kaldırıldı. İlk ve ortaöğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ders kitapları ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

#19
Foto - DOĞALGAZSIZ İL KALMADITürkiye enerjide kurulu gücü, 31 bin megavattan 91 bin 267 megavata yükseldi. Bu dönemde özellikle yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlara imza atıldı. Daha önce Türkiye'de hiç olmayan güneş enerji santrali kurulu gücümüz 5 bin 894 megavatı buldu. Rüzgâr enerjisindeki kurulu güç 19 megavattan 7 bin 591 megavata yükseldi. 2019 yılında elektriğin yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Türkiye'nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018'de Akdeniz'de sondaja başladı. Türk Akım ve TANAP gibi dev enerji projeleri hayata geçirildi. 2002 yılında sadece 5 ilde doğalgaz varken, 2019 yılı itibariyle 81 ilin tamamına doğalgaz arzı sağlandı.

DOĞALGAZSIZ İL KALMADITürkiye enerjide kurulu gücü, 31 bin megavattan 91 bin 267 megavata yükseldi. Bu dönemde özellikle yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlara imza atıldı. Daha önce Türkiye'de hiç olmayan güneş enerji santrali kurulu gücümüz 5 bin 894 megavatı buldu. Rüzgâr enerjisindeki kurulu güç 19 megavattan 7 bin 591 megavata yükseldi. 2019 yılında elektriğin yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Türkiye'nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018'de Akdeniz'de sondaja başladı. Türk Akım ve TANAP gibi dev enerji projeleri hayata geçirildi. 2002 yılında sadece 5 ilde doğalgaz varken, 2019 yılı itibariyle 81 ilin tamamına doğalgaz arzı sağlandı.

#20
Foto - NEREDEN NEREYE? -Türkiye, son 18 yıldaki yatırımlarla turizm kapasitesini sürekli arttırdı. Bakanlık yatırım ve işletme belgeli tesis sayısı 3 bin 262'den 4 bin 761'e; turizm bölgesi sayısı ise 143'den 237'ye çıktı. -2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat, 2019 yılında 5 kat artışla 180.8 milyar dolara ulaştı. -18 yılda milli gelir 236 milyar dolardan 950 milyar dolara kadar çıktı. -2002 yılında uluslararası topluma ancak 85 milyon dolar yardım edebilen Türkiye, bugün 8,6 milyar dolarla, dünyada milli gelirine göre en fazla yardım sağlayan birinci ülke oldu. GENÇLERE DUYARLI BÜTÇE -18 yıl önce sadece 9 adet olan gençlik merkezleri sayısı 338'e çıkarıldı. Faydalanan gençlerin sayısı 2,5 milyona yaklaştı. 190 olan KYK yurt sayısı 795'e, yatak kapasitesi 182 binden 707 bine çıktı. Koğuş sistemiyle hizmet veren yurtlar, 7 yıldızlı otel konforuyla donatıldı. 18 yıl önce sadece 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018 yılında 470 liraya, 2019 yılında 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükseltildi.

NEREDEN NEREYE? -Türkiye, son 18 yıldaki yatırımlarla turizm kapasitesini sürekli arttırdı. Bakanlık yatırım ve işletme belgeli tesis sayısı 3 bin 262'den 4 bin 761'e; turizm bölgesi sayısı ise 143'den 237'ye çıktı. -2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat, 2019 yılında 5 kat artışla 180.8 milyar dolara ulaştı. -18 yılda milli gelir 236 milyar dolardan 950 milyar dolara kadar çıktı. -2002 yılında uluslararası topluma ancak 85 milyon dolar yardım edebilen Türkiye, bugün 8,6 milyar dolarla, dünyada milli gelirine göre en fazla yardım sağlayan birinci ülke oldu. GENÇLERE DUYARLI BÜTÇE -18 yıl önce sadece 9 adet olan gençlik merkezleri sayısı 338'e çıkarıldı. Faydalanan gençlerin sayısı 2,5 milyona yaklaştı. 190 olan KYK yurt sayısı 795'e, yatak kapasitesi 182 binden 707 bine çıktı. Koğuş sistemiyle hizmet veren yurtlar, 7 yıldızlı otel konforuyla donatıldı. 18 yıl önce sadece 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018 yılında 470 liraya, 2019 yılında 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükseltildi.

#21
Foto - 269 YENİ ADALET SARAYI 2002 yılından bu yana hâkim, savcı ve personel sayısını yüzde 177 oranında artırılarak, yargıda insan kaynakları kapasitesi güçlendirildi.

269 YENİ ADALET SARAYI 2002 yılından bu yana hâkim, savcı ve personel sayısını yüzde 177 oranında artırılarak, yargıda insan kaynakları kapasitesi güçlendirildi.

#22
Foto - Geçtiğimiz 18 yılda ilk derece mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 76, idari yargıda yüzde 32 artırarak mahkemelerin yükünü azaltıldı. Son 18 yılda 269 adet adalet hizmet binası inşa edildi. Sabah

Geçtiğimiz 18 yılda ilk derece mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 76, idari yargıda yüzde 32 artırarak mahkemelerin yükünü azaltıldı. Son 18 yılda 269 adet adalet hizmet binası inşa edildi. Sabah

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Avrupa ülkesinin çıkışı dünya gündemine oturdu: Rusya'ya şans vermeyeceğiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım politikaları nedeniyle G7 dönmesine karşı olduklarını duyu..
Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika
Eğitim

Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika

ÖSYM 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra öğrenciler ÖSYM YKS 2020 Y-TYT, Y-SÖZ, Y-SAY, Y-EA taban puanl..

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