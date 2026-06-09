Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler

Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri güç dengelerini kendi lehine çevirmek isteyen Yunanistan, gemi inşasında dünya devi olan Güney Koreli HD Hyundai Heavy Industries (HHI) ile stratejik bir ortaklığa gitti. Yunanistan'ın en büyük gemi üretim üssü olan Skaramangas Tersanesi ile imzalanan kapsamlı mutabakat zaptı; Yunan Donanması ve Sahil Güvenliği için yeni nesil savaş gemilerinin inşası ile bakım-onarım (MRO) faaliyetlerini kapsıyor. Ortaklığın en dikkat çeken yönü ise geleceğin deniz savaşı konsepti olan insansız deniz araçları (İDA) ve insanlı-insansız karma sistemlerin ortak geliştirilmesi hedefi olurken, bu hamle Güney Koreli firmanın Avrupa askeri pazarına açılması için kritik bir basamak olarak değerlendiriliyor.