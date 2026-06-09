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Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler
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Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler

Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri güç dengelerini kendi lehine çevirmek isteyen Yunanistan, gemi inşasında dünya devi olan Güney Koreli HD Hyundai Heavy Industries (HHI) ile stratejik bir ortaklığa gitti. Yunanistan'ın en büyük gemi üretim üssü olan Skaramangas Tersanesi ile imzalanan kapsamlı mutabakat zaptı; Yunan Donanması ve Sahil Güvenliği için yeni nesil savaş gemilerinin inşası ile bakım-onarım (MRO) faaliyetlerini kapsıyor. Ortaklığın en dikkat çeken yönü ise geleceğin deniz savaşı konsepti olan insansız deniz araçları (İDA) ve insanlı-insansız karma sistemlerin ortak geliştirilmesi hedefi olurken, bu hamle Güney Koreli firmanın Avrupa askeri pazarına açılması için kritik bir basamak olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler

Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını modernize etmek isteyen Yunanistan, gemi inşası ve deniz teknolojileri alanında dünyanın lider üreticilerinden Güney Kore ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Güney Koreli savunma devi HD Hyundai Heavy Industries (HHI) ile Yunanistan’ın en büyük gemi inşa tesisi konumundaki Skaramangas Tersanesi arasında, askeri deniz platformları ve insansız sistemlerin ortak üretimine yönelik kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

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Foto - Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler

Atina yakınlarındaki Pire Limanı'nın batısında düzenlenen imza törenine, HHI Küresel Savunma Satışları Direktörü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kim Jae-Rak ile Skaramangas Üst Yöneticisi (CEO) Varvitsiotis katıldı. Törende ayrıca Güney Kore’nin Atina Büyükelçisi ve Yunanistan Denizcilik İşleri Bakan Yardımcısı Gikas da hazır bulundu. İmzalanan anlaşma; Yunan Donanması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil gemi inşası, bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetlerinin yanı sıra, geleceğin deniz savaş konsepti olan insansız deniz araçları (İDA) ile insanlı-insansız karma operasyonel sistemlerin ortak geliştirilmesini kapsıyor.

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Foto - Türkiye korkusuyla tutuşan Yunanistan’dan radikal adım! Savunma devini Akdeniz’e ortak ettiler

Geçmişte Yunan Donanması için Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ortaklığıyla Type 214 sınıfı denizaltılar ve MEKO fırkateynleri inşa eden Skaramangas Tersanesi, bu yeni ortaklıkla birlikte endüstriyel üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Halihazırda Peru, Filipinler, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi stratejik pazarlarda askeri projeler yürüten Güney Koreli HHI için ise bu ortaklık, Avrupa savunma pazarına giriş noktasında önemli bir lojistik basamak işlevi görecek. İki ülke arasındaki bu savunma iş birliği, 1970'lerin başında tersane altyapısı bulunmayan Güney Kore'nin ilk ticari gemi siparişini Yunan bir armatörden almasına dayanan tarihsel bağı da farklı bir boyuta taşımış oldu.

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