Tevfik Diker'den Özgür Özel'e Sert Çağrı: 'Açıklama Yap ya da İstifa Et'
'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rum Liderin eski Başdanışmanı, ünlü yazar Makarios Drousiotis, medyada çıkan "Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi" haberlerine tepki gösterdi.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum Liderin eski Başdanışmanı, ünlü yazar Makarios Drousiotis, ABD'nin Kıbrıs çevresinde askeri faaliyet için yayımladığı NOTAM'ı değerlendirdi.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

Güney Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da ‘’ABD'den Türkiye’ye tokat ve işgal devleti tanınmadı’’ yorumları yapanları, ‘’Bilgisiz, cahil’’ olarak niteledi!.. Rum yazar şöyle devam etti:

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

ABD'nin bölgemizdeki hava faaliyeti için yayınladığı bir NOTAM, Atina ve Lefkoşa'daki milliyetçi bloğun duygularını yeniden alevlendirdi.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

(güney) Kıbrıs'ı yıkıcı ekonomik sonuçları olan bir savaşın merkezine yerleştirdiklerini görmek yerine, sadece kendi hayal dünyalarında var olan tokatlar ve şamarlar görüyorlar.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

Bu harekette hiçbir siyasi mesaj yok. Amerikalılar, uluslararası güvenlik protokollerini benimseyerek uçuş kontrol merkezi Rumlara bölgedeki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

Düşüncesiz ve bilgisiz gazeteciler, NOTAM haritasında ‘işgal’ altındaki bölgelerin yer almadığını görüp hemen senaryolar kurdular ve keyfi yorumlar yaptılar: ''Amerikalılar işgal bölgelerini haritadan sildi, bu Türkiye'ye güçlü bir tokattır'' diye.

Foto - 'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller

Oysa haritayı uluslararası alanda tanınan tek FIR olan (Rum) Lefkoşa FIR'ı görev gereği hazırlamıştır. Oradan geçen Türk pilotlar dahi bunu sessizce kabul eder. Eğer ikinci bir FIR olsaydı, ‘işgal’ bölgelerine doğrudan uluslararası uçuşlar da olurdu. Christodulides hükümeti iletişim ekibi Kıbrıs Rum medyasına haritayı yayınlamamaları için yıldırım hızıyla talimat verdi.

Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler
Gündem

Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle el..
8 aydır maaş alamayan işçiler CHP'li Belediye Başkanı'nı protesto ettiler
Siyaset

8 aydır maaş alamayan işçiler CHP'li Belediye Başkanı'nı protesto ettiler

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler isyan etti. Belediye yönetiminin düzenlemek istediği bayramlaşma t..
Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber
Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanlarını suratına çarptı. Bakan Gürlek "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik ya..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Gündem

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili süresince KGM sorumluluğundaki otoyollar i..
