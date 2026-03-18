'Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi' sözleri sonrası Rum isim çılgına döndü: Bilgisiz cahiller
Rum Liderin eski Başdanışmanı, ünlü yazar Makarios Drousiotis, medyada çıkan "Türkiye, Kıbrıs'ta ABD'ye boyun eğdi" haberlerine tepki gösterdi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum Liderin eski Başdanışmanı, ünlü yazar Makarios Drousiotis, ABD'nin Kıbrıs çevresinde askeri faaliyet için yayımladığı NOTAM'ı değerlendirdi.
Güney Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da ‘’ABD'den Türkiye’ye tokat ve işgal devleti tanınmadı’’ yorumları yapanları, ‘’Bilgisiz, cahil’’ olarak niteledi!.. Rum yazar şöyle devam etti:
ABD'nin bölgemizdeki hava faaliyeti için yayınladığı bir NOTAM, Atina ve Lefkoşa'daki milliyetçi bloğun duygularını yeniden alevlendirdi.
(güney) Kıbrıs'ı yıkıcı ekonomik sonuçları olan bir savaşın merkezine yerleştirdiklerini görmek yerine, sadece kendi hayal dünyalarında var olan tokatlar ve şamarlar görüyorlar.
Bu harekette hiçbir siyasi mesaj yok. Amerikalılar, uluslararası güvenlik protokollerini benimseyerek uçuş kontrol merkezi Rumlara bölgedeki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Düşüncesiz ve bilgisiz gazeteciler, NOTAM haritasında ‘işgal’ altındaki bölgelerin yer almadığını görüp hemen senaryolar kurdular ve keyfi yorumlar yaptılar: ''Amerikalılar işgal bölgelerini haritadan sildi, bu Türkiye'ye güçlü bir tokattır'' diye.
Oysa haritayı uluslararası alanda tanınan tek FIR olan (Rum) Lefkoşa FIR'ı görev gereği hazırlamıştır. Oradan geçen Türk pilotlar dahi bunu sessizce kabul eder. Eğer ikinci bir FIR olsaydı, ‘işgal’ bölgelerine doğrudan uluslararası uçuşlar da olurdu. Christodulides hükümeti iletişim ekibi Kıbrıs Rum medyasına haritayı yayınlamamaları için yıldırım hızıyla talimat verdi.
