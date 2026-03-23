Türkiye için dostluğun kralını yapan Müslüman ülkeden beklenmedik hamle! En büyüklerini sessiz sedasız Avrupa’ya taşıdılar
Hakkından feragat ederek Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı verme kararı alan Müslüman ülkeden, beklenmedik bir hamle geldi.
ABD ve işgalci İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim sürerken Katar Havayolları, filosundaki en büyük 20 uçağını İspanya'nın Teruel kentindeki depolama tesisine taşıdı.
Financial Times gazetesinin haberinde yer verilen Flightradar24 verilerine göre, hava yolu dün 5 uçak daha göndererek İspanya'daki tesiste bulunan toplam uçak sayısını 20'ye çıkardı.
İspanya'ya taşınan uçakların çoğunun, filosunun en büyükleri arasında yer alan Airbus A380, Airbus A350 ve Boeing 787 tipi olduğu görüldü.
Konu hakkında Financial Times'a açıklamada bulunan Katar Havayolları, "Bölgedeki mevcut durum ve bunun sonucunda uçuş operasyonlarında yaşanan aksamalar nedeniyle Katar Havayolları bazı uçaklarını, Katar dışındaki seçilmiş havalimanlarına konuşlandırdı. Bu geçici bir önlemdir ve uçuş operasyonları normal seviyelere döndükçe uçaklar kademeli olarak tekrar hizmete alınacaktır." ifadelerine yer verdi.
