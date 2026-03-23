Türkiye için dostluğun kralını yapan Müslüman ülkeden beklenmedik hamle! En büyüklerini sessiz sedasız Avrupa’ya taşıdılar

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekabet Kurulundan Haribo’ya soruşturma! Bayraktar TB2 SİHA alıp Türkiye'ye konuşlandırmışlardı! Bir anda kendi İHA'larını piyasaya çıkardılar Ata toprağı Sürmene'de sahaya indi Selçuk Bayraktar gözüyle bilim merkezi projesi Petrol yerine nişasta devreye alın! O isimden ezber bozan analiz: O sözlerini duyan şaşkına döndü
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hakkından feragat ederek Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı verme kararı alan Müslüman ülkeden, beklenmedik bir hamle geldi.

ABD ve işgalci İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim sürerken Katar Havayolları, filosundaki en büyük 20 uçağını İspanya'nın Teruel kentindeki depolama tesisine taşıdı.

Financial Times gazetesinin haberinde yer verilen Flightradar24 verilerine göre, hava yolu dün 5 uçak daha göndererek İspanya'daki tesiste bulunan toplam uçak sayısını 20'ye çıkardı.

İspanya'ya taşınan uçakların çoğunun, filosunun en büyükleri arasında yer alan Airbus A380, Airbus A350 ve Boeing 787 tipi olduğu görüldü.

Konu hakkında Financial Times'a açıklamada bulunan Katar Havayolları, "Bölgedeki mevcut durum ve bunun sonucunda uçuş operasyonlarında yaşanan aksamalar nedeniyle Katar Havayolları bazı uçaklarını, Katar dışındaki seçilmiş havalimanlarına konuşlandırdı. Bu geçici bir önlemdir ve uçuş operasyonları normal seviyelere döndükçe uçaklar kademeli olarak tekrar hizmete alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi
Gündem

CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki karanlık ilişkiler ve rant çarkı, eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’in zehir zemberek açıklamalarıyla ..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Gündem

Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yıllardır sürdürdüğü "halk çocuğu" maskesi, Selman Öğüt’ün çarpıcı paylaşımıyla..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
Bu bağnaz kemaliste haddini bildirin! Allah’a ve peygambere saldıran bu densizi kodese tıkın!
Gündem

Bu bağnaz kemaliste haddini bildirin! Allah’a ve peygambere saldıran bu densizi kodese tıkın!

Sosyal medyada kemalist propaganda yapan İmamoğlu destekçisi bir tır şoförü, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselam) küfürler savurdu. ..
CHP’de "adaylık" borsası kurulmuş! Muhittin böcek dosyasında 100 milyonluk rüşvet çarkı deşifre oldu!
Gündem

CHP’de "adaylık" borsası kurulmuş! Muhittin böcek dosyasında 100 milyonluk rüşvet çarkı deşifre oldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, CHP Genel Merkezi ile belediyele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23