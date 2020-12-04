  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
Türkiye görüntüleri paylaştı! Roketleri ateşleyebilirler

2020-12-04 10:05:07
Türkiye görüntüleri paylaştı! Roketleri ateşleyebilirler

Libya'da sessizlik devam ediyor. Darbeci Hafter'in ateşkesi bozması beklenirken Türkiye, dikkat çeken görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerindeki ihtilafların gölgesinde devam ederken, yeni silahlarla milislerini ülkenin doğusundan batısına doğru kaydırmaya başlayan Halife Hafter'in saldırılara yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerindeki ihtilafların gölgesinde devam ederken, yeni silahlarla milislerini ülkenin doğusundan batısına doğru kaydırmaya başlayan Halife Hafter'in saldırılara yakın zamanda başlaması bekleniyor.

#2
Foto - Siyasi Diyalog Forumu öncesinde, Libya'daki çatışmalara çözüm arayışları çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantılar sonucu 23 Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında

Siyasi Diyalog Forumu öncesinde, Libya'daki çatışmalara çözüm arayışları çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantılar sonucu 23 Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında "tam bir ateşkesin sağlanması, Sirte-Cufra hattındaki milislerin kamplarına dönmesi ve yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" yer alıyordu. Ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, söz konusu anlaşmanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen Sirte-Cufra hattındaki milislerini çekmeye yönelik herhangi bir adım atmadı.

#3
Foto - Geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerini görüntüleyen ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetine karşı savaşan Halife Hafter öncülüğündeki gayrimeşru silahlı güçlere destek veren paralı Rus askerlerini finanse ettiğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerini görüntüleyen ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetine karşı savaşan Halife Hafter öncülüğündeki gayrimeşru silahlı güçlere destek veren paralı Rus askerlerini finanse ettiğini ileri sürdü.

#4
Foto - Darbeci Hafter tarafından diyalogla çözüme dair herhangi bir adım gelmese de darbecilerin sessizce hamleler yaptığı ortaya çıktı. Hafter güçleri,

Darbeci Hafter tarafından diyalogla çözüme dair herhangi bir adım gelmese de darbecilerin sessizce hamleler yaptığı ortaya çıktı. Hafter güçleri, "Morava MLRS" tipi Sırp modern roketatarları tedarik etti.

#5
Foto - BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Başbakanlık için hala bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Hafter güçlerine savaş süresinde büyük hasar verilse de darbeci güçler haritada halen güçlü konumda bulunuyor. UMH ise büyük mesafe kat etmiş durumda.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Başbakanlık için hala bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Hafter güçlerine savaş süresinde büyük hasar verilse de darbeci güçler haritada halen güçlü konumda bulunuyor. UMH ise büyük mesafe kat etmiş durumda.

#6
Foto - Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim vermeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim vermeye devam ediyor.

#7
Foto - Geçtiğimiz hafta icra edilen roketatar eğitimlerine bu hafta da devam edildi.

Geçtiğimiz hafta icra edilen roketatar eğitimlerine bu hafta da devam edildi.

#8
Foto - Milli Savunma Bakanlığı eğitimin görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,

Milli Savunma Bakanlığı eğitimin görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine Çok Namlulu Roketatar Eğitimi verildi" denildi.

#9
Foto - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan eğitimlerin yoğunlaştırılmasının olası Hafter saldırısına yönelik olduğu belirtiliyor. Ülkede 'diken üstü bir hal' söz konusuyken Hafter'in Batılı devletlerin desteği ile saldırılara yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan eğitimlerin yoğunlaştırılmasının olası Hafter saldırısına yönelik olduğu belirtiliyor. Ülkede 'diken üstü bir hal' söz konusuyken Hafter'in Batılı devletlerin desteği ile saldırılara yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak
Siyaset

'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak

Yazar Serdar Turgut, Joe Biden dönemiyle birlikte Türkiye ile yaşanabilecek çatışma ve gerginlik noktaları hakkında Beyaz Saray’ın masasında..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar
Dünya

MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar

Rusya, MiG-31 uzun menzilli önleme uçağının ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr'deki üssüne konuşlandır..
Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı
Medya

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı

28 Şubat'ın medya tetikçisi Uğur Dündar ve milli değerlere bel altı yorumlar yapan Müjdat Gezen'den itiraf gibi bir yazı geldi. Uğur Dündar'..
CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'
Gündem

CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'

CHP’deki cinsel saldırı skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Ko..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay