Türkiye görüntüleri paylaştı! Roketleri ateşleyebilirler

Siyasi Diyalog Forumu öncesinde, Libya'daki çatışmalara çözüm arayışları çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantılar sonucu 23 Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında "tam bir ateşkesin sağlanması, Sirte-Cufra hattındaki milislerin kamplarına dönmesi ve yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" yer alıyordu. Ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, söz konusu anlaşmanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen Sirte-Cufra hattındaki milislerini çekmeye yönelik herhangi bir adım atmadı.