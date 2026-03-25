Türkiye F-16 savaş uçaklarını ve Bayraktar Akıncı'yı havalandırdı

Jetler ve Bayraktar Akıncı, Selimiye Camisi üzerinden pek çok kez uçuş gerçekleştirdi. Anma programı yarın saat 10.00'da Şükrü Paşa Anıtı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri anıta sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilecek, anıt gezilecek.