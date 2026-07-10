Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Selvi yazısını şu sözlerle sonlandırdı: Bu arada S400'ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400'ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400'ler Körfez'deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar'ı işaret eden var. En iyisi resmi açıklamayı beklemek.