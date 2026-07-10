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Teknoloji-Bilişim
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Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

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Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Gazeteci yazar Abdülkadir Sevi, Türkiye'de üçüncü bir ülkeye vereceği konuşulan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken gelişmenin haberini verdi.

#1
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

S-400'lerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S- 400'lerle ilgili soruya "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını vermesinin ardından, konu yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdığı yazıda S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satıldığını ve satışın bugün açıklanacağını yazdı. S-400'lerin Körfez'deki bir ülkeye gittiğini belirten Selvi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın bu ülke olabileceğini, ancak resmî açıklamanın beklenmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin mevcut durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, kamuoyunda artık "S-400'ler ne olacak?" yerine "S-400'lere ne oldu?" sorusunun öne çıktığını ifade etti.

#4
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklamalarının ardından S-400 meselesinin yeniden gündeme geldiğini kaydeden Selvi, Türkiye'nin sistemi satın almasının ardından ABD'nin CAATSA yaptırımlarını uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

#5
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Bu nedenle yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelmesiyle birlikte S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin soruların da arttığını belirten Selvi, sistemlerin kullanımına yönelik eğitim alan personelin bulunduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde kısa sürede faaliyete geçirilebileceğinin bilindiğini ifade etti.

#6
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Ancak S-400'lerin şu anda aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, depoda bekletilip bekletilmediği ya da başka bir ülkeye devredilip devredilmediği konusunda kamuoyuna yansıyan net bir bilginin bulunmadığını dile getiren Selvi, sistemlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

#7
Foto - Abdülkadir Selvi S-400'lerle ilgili bombayı patlattı: Bugün açıklanacak bekleyin

Selvi yazısını şu sözlerle sonlandırdı: Bu arada S400'ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400'ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400'ler Körfez'deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar'ı işaret eden var. En iyisi resmi açıklamayı beklemek.

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