2022-09-20 16:12:56 Türkiye dünyaya gövde gösterisi yapacak! Kızılelma, Hürjet, Milli Muharip Uçak...
Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim Cumhuriyet'in 100'üncü yılında taçlanacak. Türkiye, bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışına, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşlarına, Gökbey helikopterinin ilk teslimatına şahitlik edecek. Müjdeler bununla da sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, yeni tip denizaltı projesinin ilk ürünü Pirireis hizmete alınacak ve ilk Altay tankının üretimi tamamlanacak.