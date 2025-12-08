Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Türkiye, Citroën’i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026’da her 10 binek araçtan 4’ü elektrikli olacak
Citroën Türkiye, 2025 yılını 70 bin adet satış ve yüzde 5.3 pazar payıyla tarihinin en yüksek seviyesinde kapatmaya hazırlanırken, Ortadoğu-Afrika bölgesindeki 85 bin Citroën satışının yüzde 71’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye, markanın bölgesel lokomotifi haline geldi. Marka Direktörü Bora Duran, ‘2026’da sattığımız her 10 binek araçtan 4’ünün elektrikli olmasını planlıyoruz’ derken, yeni C5 Aircross için 2026 hedeflerinin 11 bin adet olduğunu, bu yıl ise 1500 adet satışa ulaşacaklarını açıkladı.