Türkiye, Citroën’i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026’da her 10 binek araçtan 4’ü elektrikli olacak

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI (2025 GENEL GÖRÜNÜM): Ocak-Kasım döneminde pazar 1 milyon 176 bin adede ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10.2 büyüdü. Binek araç tarafında yüzde 11, hafif ticari araçlarda ise yüzde 7’lik büyüme görüyoruz. 2025 yılını muhtemelen 1 milyon 350 bin adet civarında bir rekorla kapatacağız. ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI: Elektrikli araç pazarı 164 bin 665 adede yükseldi. Başta 140-150 binlik bir tahmin yapmıştık ama pazar çok daha hızlı büyüdü. Binek araçların içinde elektrikli araçların payı yüzde 17.6’ya çıktı. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 arttı. CITROËN TÜRKİYE’NİN 2025 PERFORMANSI: 2025’in ilk 5 ayında C3 ve C3 Aircross’u lansman gecikmeleri nedeniyle satamadık. Bu iki model B-HB ve B-SUV pazarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu eksikliğe rağmen rekor pazar payına ulaştık. 60 bin 727 adet satış ve yüzde 5.2’lik pazar payıyla ilerliyoruz. Yıl sonunda 70 bin adet ve 5.3 pazar payı ile kapanış bekliyoruz. Bu, Citroën Türkiye tarihinin en yüksek pazar payı olacak.