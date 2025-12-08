  • İSTANBUL
Türkiye, Citroën’i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026’da her 10 binek araçtan 4’ü elektrikli olacak

Türkiye, Citroën’i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026’da her 10 binek araçtan 4’ü elektrikli olacak

Citroën Türkiye, 2025 yılını 70 bin adet satış ve yüzde 5.3 pazar payıyla tarihinin en yüksek seviyesinde kapatmaya hazırlanırken, Ortadoğu-Afrika bölgesindeki 85 bin Citroën satışının yüzde 71’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye, markanın bölgesel lokomotifi haline geldi. Marka Direktörü Bora Duran, ‘2026’da sattığımız her 10 binek araçtan 4’ünün elektrikli olmasını planlıyoruz’ derken, yeni C5 Aircross için 2026 hedeflerinin 11 bin adet olduğunu, bu yıl ise 1500 adet satışa ulaşacaklarını açıkladı.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

Citroën’in C-SUV segmentindeki modeli C5 Aircross tamamen yenilendi ve tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Markanın global CEO’su Xavier Chardon’ın da katılımıyla düzenlenen etkinlik, Citroën’in Türkiye’ye verdiği stratejik önemin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi. Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran’ın paylaştığı veriler, hem Türkiye otomotiv pazarındaki rekor seyrini hem de markanın yerel büyüme hızını gözler önüne seriyor. Yeni C5 Aircross ise C-SUV segmentinde markanın Türkiye’deki iddiasını daha da yükseltme hedefiyle öne çıkıyor. Toplantıda yöneticilerin öne çıkan açıklamaları şöyle:

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

CITROËN GLOBAL CEO XAVIER CHARDON: Türkiye’de bulunmak benim için büyük bir memnuniyet ve onur. Haziran 2025’te Citroën CEO’su olarak göreve başladım ve sizlerle burada bulanmak bulunmak çok önemli. Biz bir Fransız markasıyız ancak Citroën için Türkiye’nin önemi büyük. Türkiye artık Citroën’in dünya çapındaki ikinci büyük pazarı. Ekim ayında üçüncü sıradaydınız, kasım itibarıyla ikinci sıraya yükseldiniz. Bu gerçekten etkileyici bir başarı.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

YENİ C5 AIRCROSS’UN STRATEJİK ROLÜ: Lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni C5 Aircross bizim için çok kilit bir model. Aslında bu, iki yıl içinde tüm ürün gamının yenilendiği döngünün son halkası. C3, C3 Aircross, C4, C4 X derken markanın yüzünü tamamen yeniledik. C5 Aircross da bu yenilenme vizyonunun güçlü bir parçası. Fransa lansmanından sonra Türkiye’nin bu araçla yeniden ikinci sırayı güçlendireceğini düşünüyorum. Belki birinci sıraya bile oynayabilirsiniz.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

CITROËN TÜRKİYE MARKA DİREKTÖRÜ BORA DURAN: KÜRESEL SATIŞ PERFORMANSI (OCAK-KASIM 2025): 2025 Ocak-Kasım döneminde Citroën dünya çapında 621 bin adet satışa ulaştı. Bunun yüzde 27’si Avrupa dışı pazarlardan, yüzde 73’ü Avrupa’dan geldi. Avrupa’da 453 bin 344 adetlik satışla 3.1’lik bir pazar payına ulaştık. Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 85 bin adetlik satış var. Bu satışların yüzde 71’ini tek başına Türkiye gerçekleştirdi. Bu, bölge içindeki ağırlığımızı net biçimde gösteriyor. TÜRKİYE’NİN KÜRESEL SIRALAMADAKİ YÜKSELİŞİ: Ocak-Ekim döneminde üçüncü sıradaydık. Önümüzde Fransa ve İtalya vardı. Aramızda yaklaşık 2 bin adetlik fark bulunuyordu. Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz satışla İtalya’nın önüne geçtik ve Citroën’in dünyadaki en büyük ikinci pazarı olduk. Citroën Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir başarıya ulaşıldı.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI (2025 GENEL GÖRÜNÜM): Ocak-Kasım döneminde pazar 1 milyon 176 bin adede ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 10.2 büyüdü. Binek araç tarafında yüzde 11, hafif ticari araçlarda ise yüzde 7’lik büyüme görüyoruz. 2025 yılını muhtemelen 1 milyon 350 bin adet civarında bir rekorla kapatacağız. ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI: Elektrikli araç pazarı 164 bin 665 adede yükseldi. Başta 140-150 binlik bir tahmin yapmıştık ama pazar çok daha hızlı büyüdü. Binek araçların içinde elektrikli araçların payı yüzde 17.6’ya çıktı. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 arttı. CITROËN TÜRKİYE’NİN 2025 PERFORMANSI: 2025’in ilk 5 ayında C3 ve C3 Aircross’u lansman gecikmeleri nedeniyle satamadık. Bu iki model B-HB ve B-SUV pazarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu eksikliğe rağmen rekor pazar payına ulaştık. 60 bin 727 adet satış ve yüzde 5.2’lik pazar payıyla ilerliyoruz. Yıl sonunda 70 bin adet ve 5.3 pazar payı ile kapanış bekliyoruz. Bu, Citroën Türkiye tarihinin en yüksek pazar payı olacak.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇLAR: Hafif ticari araçlarda geçen yıla göre 1.6 puan artırdık. Şu anda pazar payımız yüzde 8.6. Bu segmentte altıncı sıradayız. Binek tarafta 40 bin adet satış ve 4.3’lük pazar payına ulaştık. 2026 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI VE CITROËN HEDEFLERİ: 2026 yılı için 1.3 milyon adetlik bir pazar öngörüyoruz. Citroën olarak 69 bin adetlik satış hedefimiz var. Bu da 2025’teki pazar payımızı korumayı hedeflediğimiz anlamına geliyor. ELEKTRİKLİ VE HİBRİT STRATEJİSİ: 2026’da binek araç tarafında sadece elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Sattığımız her 10 binek araçtan 4’ünün elektrikli olmasını planlıyoruz. Bu iddialı ama ürün gamımız buna hazır.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

LOKAL ÜRETİMİN ETKİSİ: K0 modelinde lokal üretim başladı. K9 için de 2026 sonunda ya da ikinci yarıda lokal üretime geçeceğiz. Lokal üretimle hem maliyet hem de tedarik tarafında çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Hafif ticari araçlarda yüzde 9.5 pazar payını hedefliyoruz. YENİLENEN ÜRÜN GAMI VE TASARIM DİLİ: 2025’te Ami’den Jumper’a kadar bütün ürün gamımızı yeniledik. 2026’da tamamen yenilenmiş modellerle sahada olacağız. Yeni Citroën ışık imzası sayesinde artık yoldaki bir Citroën’i anında tanıyacağız. Daha kaslı, daha konforlu ve güçlü bir tasarım diline geçtik. Citroën Advanced Comfort koltuklar, özel süspansiyon yapısı ve C-ZEN Lounge konsepti ile araç içinde bir oturma odası konforu hedefliyoruz.

Türkiye, Citroën'i zirveye taşıyor! Tarihi pazar payı yolda! 2026'da her 10 binek araçtan 4'ü elektrikli olacak

2026 C5 AIRCROSS HEDEFİ: C5 Aircross için 2026 hedefimiz 11 bin adet. Bu yıl sonuna kadar 1500 adetlik satışa ulaşacağız. C-SUV segmentinde daha agresif bir Citroën göreceksiniz. Yeni C5 Aircross ile segmentte yüzde 4-4.5 pazar payı hedefliyoruz.

