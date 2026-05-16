Türkiye canlarını fena yaktı! İsrail şokta: Ankara yeni bir dönem başlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail medyası, AK Parti'nin Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla 'Mavi Vatan' doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırladığını bildirdi. Haberde, söz konusu adımın Ege ve Akdeniz'de yeni bir dönem başlatacağı ifade edilirken, Ankara'nın bölgesel enerji anlaşmazlıklarında ‘kararların ancak Türkiye ile belirlenebileceği' mesajını verdiği vurgulandı. Ayrıca teklifin, Türkiye'ye doğal gaz ve petrol konusunda önemli ekonomik avantajlar sağlayacağı kaydedildi.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı.

Söz konusu adım İsrail'de büyük ses getirdi. Maariv gazetesi, Türkiye'nin adımının Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın elindeki gücü alacağını vurguladı.

Haberde Ankara'nın bu hamlesinin Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın enerji ittifaklarına açık ve net bir cevap olduğu dile getirildi. Zengin doğal gaz yataklarına sahip bölgenin her zaman Ankara'nın ilgisini çektiğinin altı çizilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararla "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan iş yapılmaz" mesajını verdiği ifade edildi.

Ege ve Akdeniz'de tansiyonun yükseldiğine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin son yıllarda Mavi Vatan için kazandırdığı askeri teknolojilere atıfta bulunuldu.

Vay vay

İsrail,Yunanistan çok korkmuştur şimdi..
+90 (553) 313 94 23