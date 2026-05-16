Türkiye canlarını fena yaktı! İsrail şokta: Ankara yeni bir dönem başlattı

İsrail medyası, AK Parti'nin Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla 'Mavi Vatan' doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırladığını bildirdi. Haberde, söz konusu adımın Ege ve Akdeniz'de yeni bir dönem başlatacağı ifade edilirken, Ankara'nın bölgesel enerji anlaşmazlıklarında ‘kararların ancak Türkiye ile belirlenebileceği' mesajını verdiği vurgulandı. Ayrıca teklifin, Türkiye'ye doğal gaz ve petrol konusunda önemli ekonomik avantajlar sağlayacağı kaydedildi.