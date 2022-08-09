2022-08-09 20:42:13 Turkcell açıkladı! SIM kart zorunluluğu kalktı
Turkcell, tek numara ile tüm cihazlar hizmetini devreye soktu.
Turkcell, tek numara ile tüm cihazlar hizmetini devreye soktu.
Günümüzde artık neredeyse tüm teknolojik aletler akıllandığı için hem kendi ekosistemi içerisinde hem de 3. taraflar ile iletişim kurabiliyor.
Hatta akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi bazı cihazlar telefonun yerini almaya başladı. Fakat bu süreçte önlerinde SIM kart bağlantısı gibi bir engelleyici unsur bulunuyor.
Turkcell ise tek numara ile tüm cihazlar servisini bugün itibariyle başlatarak bu konuda öncü oldu.
Akıllı saatler, bilgisayarlar ve tabletler bağlantı konusunda ikiye ayrılıyor.
Bunların bir kısmı yalnızca Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlantı kurarken bazıları da SIM kart bağlantısını desteklediği için telefona ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor.
Fakat bu durumda her cihaz için bir adet SIM kart satın alarak birkaç farklı numaraya sahip olmamız gerekiyor.
Örneğin telefon, tablet ve akıllı saat kullanan bir tüketicinin 3 hat aboneliği olması gerekiyor.
Bu da kullanım sürecini oldukça masraflı bir hale getiriyor.
Turkcell tarafından bugün başlatılan tek numara ile çoklu cihaz desteği sayesinde ise artık yalnızca mevcut hattımızı diğer cihazlara tanımlayarak kullanabileceğiz.
Yani tek numara ve tarife üzerinden birden fazla cihazı kullanmak mümkün olacak.
Turkcell yöneticilerinden Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi:
Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleriyle birlikte müşterilerimize telefonlarından bağımsız bir iletişim altyapısı sunmayı hedefledik.
Müşterilerimiz artık sahip oldukları tek numara ile telefonlarını evde bırakıp diğer akıllı cihazlarla da ses ve data iletişimlerini yapmaya devam edebilecekler.
Her alanda dijitalleşme ihtiyaçlarının arttığı bu dönemde, sektörde birçok ulusal ve uluslararası firma da çözüm ortağımız oldu.
Zaman içerisinde tabletten otomobillere birçok farklı cihazları da bu ekosisteme dahil ederek müşterilerimize daha zengin ve esnek bir iletişim deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.
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