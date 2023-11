Türk Telekom üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı!

Önal, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, değişen müşteri beklentilerine paralel olarak, yeni nesil teknolojilerden yararlanıyoruz. Nitekim, yarını yakalayan teknolojilerin ve bu teknolojileri besleyen girişimlerin her zaman destekçisiyiz. Pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da Türkiye’nin lokomotifi biziz." değerlendirmesinde bulundu. Ümit Önal, Türkiye'yi çağın ötesine taşıyacak her türlü proje ve çalışmanın mimarı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, hayatın her alanında insanı odağına alan teknolojiler sunmayı, bu teknolojileri "herkes için erişilebilir" kılmayı sürdüreceklerini aktardı. Önal, "Bu sorumluluğumuzun bize verdiği motivasyon ve güçle, yılın ilk 9 ayı itibarıyla 12,6 milyar TL'lik yatırım yapmış durumdayız. Abone sayımız yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 498 bin net abone artışı ile 52,9 milyona ulaştı. Abone kazanımları süreçlerine bakarsak, özellikle mobil abone segmentinde Türk Telekom en çok tercih edilen operatör oldu, Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında liderliğimizi üst üste sekiz çeyrek boyunca sürdürdük." ifadelerini kullandı. Yukarı yönlü performanslarının devam ettiği süreçte, gündem maddeleri arasında imtiyaz konusunun da olduğunu bildiren Önal, şunları kaydetti: "2023 yılı başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvuruda bulunduk. Sonrasında BTK bizlerden bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde bir çerçeve dokümanı hazırlamamızı istedi. Bu doğrultuda konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı düzenleyici kuruma sunduk. Başvurumuzun ardından düzenleyici kurum ile görüşmelerimiz sürerken, süreç kapsamında, Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşım bakış açısıyla hareket ettik. 2024 yılında bu öncelikli konu üzerinde somut ilerlemeler görmeyi bekliyoruz."