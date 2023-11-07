Türk Telekom üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı!

Önal, yeni nesil ve yarını yakalayan teknolojilere verdikleri önem hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 5G’ye yerli ve milli unsurlarla geçerek, Türkiye'yi bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olması için tüm katkıyı ortaya koyduklarını belirten Önal, şu bilgileri verdi: "5G konusundaki çalışmalarımızla, gerçekleştirdiğimiz ilklerle, dünyada ve Türkiye'de 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendik. Fiber ağımızı sürekli olarak artırıyoruz. Müşterilerimizi kaliteli bağlantı ile buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. Üçüncü çeyrek itibarıyla sabit genişbant abone sayısı 15,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 58,1’e ulaştı. Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 355 bin net kazanımla 12,6 milyon oldu. 427 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtır şekilde Eylül 2023 itibarıyla 31,9 milyon haneyi kapsıyor. Fiberin ve yeni nesil teknolojilerin ülkemiz adına öneminin bilincindeyiz. 5G ve ötesi teknolojilerde Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." Yarını yakalayan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri her zaman desteklediklerini bildiren Önal, Türk Telekom Ventures ve PİLOT ile yerli girişimlere rehberlik ettiklerini aktardı. Önal, "Hayata geçirdiğimiz TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu ile girişimlere yatırım yaparken, TT Ventures’ın San Francisco’daki ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Türkiye’den yeni 'unicorn'lar çıkarma noktasında rol model bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Halihazırda Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarından oluşuyor. Bugüne kadar, PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştı. Aldıkları toplam yatırım 20 milyon doları aşan girişimlerimiz, dünya sahnesinde gurur kaynağımız oldu." değerlendirmesinde bulundu. Sadece yatırım anlamında değil, sundukları fiziksel imkânlarla da girişimler için öncü bir şirket olduklarını kaydeden Önal, "Telekom Ventures olarak, Eminönü'ndeki Santral binasından sonra, girişimciler için kullanıma sunduğumuz ikinci ofisimizi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 5 Ekim'de açtık. AKM’deki girişimcilik merkezimizin, geleceğe yön verenlerin buluşma noktası ve dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil edecek birçok fikre ilham olacağına inanıyoruz. Türk Telekom olarak, girişimlerimiz için öncü bir şirket olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. "Sürdürülebilirlik üzerinde hassasiyetle durduğumuz, önemli bir konu" diyen Ümit Önal, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanın, toplumun ve doğanın faydasına dönüştürme vizyonumuzu sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılı boyunca bu hassasiyet ve sorumlulukla çalıştık. Bu kapsamda, kısa süre önce 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayımladık. Sürdürülebilirlik politikamızın çerçevesini çizdiğimiz tüm başlıklarda ciddi adımlar attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilir kalkınma, karbon ayak izini azaltma, iklim değişikliklerinin sebep olduğu riskleri yönetme hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarımıza hız verdik. Yakın zamanda, GES için şirketimize tahsis edilen kurulu güç kapasitesini 405,8 MWe'ye çıkardık. Tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Nitekim bu konuda da önemli bir adım attık ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunmaya başladık. Türk Telekom olarak, yenilenebilir enerjideki öncü vizyonumuzu gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz."