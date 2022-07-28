Türk şirketi, inşa ettiği hidroelektrik santraliyle 1 milyon Afgan'ı aydınlatacak

Birader, şöyle konuştu: "Bugün buradaki hidroelektrik santralinin bir Türk şirketi tarafından yapılarak hizmete sunulması Afganistan halkı için çok önemlidir. İnşallah en yakın zamanda başka böyle büyük projelerin yapılmasına ve açılmasına da şahitlik edeceğiz. Şu an bazı ekonomi sorunlarımız var ancak o da yakında bitecektir." Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdusselam Hanefi de söz konusu proje ile Hilmand, Uruzgan ve Kandahar gibi çevre vilayetlerin elektriğe kavuşacağını aktardı. Hanefi, bölgenin ekonomik olarak da gelişeceğini kaydederek, "İç ve dış yatırımcılara sesleniyorum. Afganistan'da birçok alanda yatırım yapabilirsiniz. Böylece hem siz kazanırsınız hem de ülkemiz kalkınır. Daha önce ülkemizde savaşa yatırım yapanlar şimdi de gelsinler eğitim, enerji, özel sektör ve maden alanlarında yatırım yapsınlar. Güvenliklerini sağlamak bizim görevimizdir." dedi. - Kajeki Barajı neden önemli? Afganistan, elektriği büyük oranda komşu ülkelerden satın alıyor. Ancak güney vilayetlerinde elektrik neredeyse yok denecek kadar az. İnsanlar çoğunlukla, evlerine kurdukları güneş enerjisi panelleri ile elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu nedenle özellikle güney vilayetlerinde enerjiye yönelik yatırımlar bu bölgelerin kalkınması için çok önemli bir yer tutuyor.