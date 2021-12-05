  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Türk SİHA’ları ilk kez NATO, AB envanterinde

2021-12-05 09:03:52
Türk SİHA’ları ilk kez NATO, AB envanterinde

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’ya yapılan satışla ilk kez Türk malı SİHA’ların bir NATO-AB üyesinin envanterine gireceğini, bunun önemli olduğunu söyledi.

#1
Foto - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle temaslarımız sürüyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle temaslarımız sürüyor” dedi.

#2
Foto - BARIŞA HİZMET EDER Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı 21’in açılışında konuşan Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi: “Sahada güçlü olmanın yolu yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçiyor. Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayi, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Bugün savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Caydırıcı güç arttıkça, savaş riski azalır. Hasımlarınız harekete geçmek için kırk kere düşünmek zorunda kalır. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder.”

BARIŞA HİZMET EDER Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı 21’in açılışında konuşan Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi: “Sahada güçlü olmanın yolu yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçiyor. Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayi, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Bugün savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Caydırıcı güç arttıkça, savaş riski azalır. Hasımlarınız harekete geçmek için kırk kere düşünmek zorunda kalır. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder.”

#3
Foto - ‘SİZ İHA’DA NİYE İYİSİNİZ’ “Pakistan için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler’e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Bayraktar ve TUSAŞ’ın İHA ve SİHA’larını satın alan ve dünyaca tanınan bu ürünlere ilgi gösteren ülkelerin sayısı da artıyor. NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan, üst düzey yetkili bana ‘Siz niye bu konuda iyisiniz’ diye sordu. Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. “

‘SİZ İHA’DA NİYE İYİSİNİZ’ “Pakistan için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler’e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Bayraktar ve TUSAŞ’ın İHA ve SİHA’larını satın alan ve dünyaca tanınan bu ürünlere ilgi gösteren ülkelerin sayısı da artıyor. NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan, üst düzey yetkili bana ‘Siz niye bu konuda iyisiniz’ diye sordu. Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. “

#4
Foto - 2.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de şöyle konuştu: “Savunma ve Havacılık sektörü yüksek katma değerli ve yüksek birim fiyatlı ihracat gerçekleştirdi. İlk 11 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2.8 milyar Dolar ihracat gerçekleştirildi. 6 kıtada 172 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de şöyle konuştu: “Savunma ve Havacılık sektörü yüksek katma değerli ve yüksek birim fiyatlı ihracat gerçekleştirdi. İlk 11 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2.8 milyar Dolar ihracat gerçekleştirildi. 6 kıtada 172 ülkeye ihracat yapıyoruz.

#5
Foto - Ortalama ihracat mesafesi 5 bin 400 kilometre oldu. Bu ihracatçılarımızın başarısını gösteriyor. Stratejik çalışmamızda, savunma ve havacılık sanayinin ihracat artışını sürdüreceğini öngörüyoruz. Hatta 2020-2030 dönemi ihracatı en hızlı artacak sektör olarak tahmin ediyoruz.”

Ortalama ihracat mesafesi 5 bin 400 kilometre oldu. Bu ihracatçılarımızın başarısını gösteriyor. Stratejik çalışmamızda, savunma ve havacılık sanayinin ihracat artışını sürdüreceğini öngörüyoruz. Hatta 2020-2030 dönemi ihracatı en hızlı artacak sektör olarak tahmin ediyoruz.”

Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Siirt'te adeta gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek..
Hindistan'da
Dünya

Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bir grup provokatör, Cuma namazı kılan Müslümanlara saldırı girişiminde b..
Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi ortaya çıkınca söylem değiştirdiler
Siyaset

Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi ortaya çıkınca söylem değiştirdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi "eğitimi yok" diye hedef alan muhalefet, Bakan Nebati'nin doktora tezinin ortaya çıkmasından sonr..
Özhaseki'den emeklileri heyecanlandıran açıklama! 'Yakında herkes görecek'
Ekonomi

Özhaseki'den emeklileri heyecanlandıran açıklama! 'Yakında herkes görecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretlinin de emeklinin de dar gelirl..
CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı
Siyaset

CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de gerçekleştirdiği mitingde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İma..
Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak
Aktüel

Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak

Sivas'ta yapıldı... 2022'de hizmet vermeye başlayacak

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay