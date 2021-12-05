Türk SİHA’ları ilk kez NATO, AB envanterinde

BARIŞA HİZMET EDER Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı 21’in açılışında konuşan Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi: “Sahada güçlü olmanın yolu yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçiyor. Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayi, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Bugün savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Caydırıcı güç arttıkça, savaş riski azalır. Hasımlarınız harekete geçmek için kırk kere düşünmek zorunda kalır. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder.”