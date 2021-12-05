Türk SİHA’ları ilk kez NATO, AB envanterinde

‘SİZ İHA’DA NİYE İYİSİNİZ’ “Pakistan için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler’e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Bayraktar ve TUSAŞ’ın İHA ve SİHA’larını satın alan ve dünyaca tanınan bu ürünlere ilgi gösteren ülkelerin sayısı da artıyor. NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan, üst düzey yetkili bana ‘Siz niye bu konuda iyisiniz’ diye sordu. Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. “