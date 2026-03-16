Türk savunma devi Otokar'a ceza üstüne ceza yağıyordu: Apar topar durdurma kararı alındı

Şirket, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi C.N. Romtehnica S.A.’nın açmış olduğu ve Otokar lehine sonuçlanan 4×4 taktik tekerlekli hafif zırlı araç alımı ihalesi kapsamında, Romtehnica tarafından, Romanya’da üretilecek kısım için sözleşme takvimindeki yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla Otokar’a sırasıyla 191.847.899 Rumen leyi (yaklaşık 1,9 milyar TL) ve 230.217.479 Rumen leyi (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarında ödeme talepleri iletildiği, bu ödeme taleplerinden ilkinin yasal haklar saklı kalmak kaydıyla vadesinde ödendiği ve ilgili talebe ilişkin iptal davası açıldığı, ikinci talebin ise 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde yasal haklar saklı kalmak kaydıyla ödenmesinin ve bu talebe ilişkin de iptal davası açılmasının planlandığını hatırlattı.