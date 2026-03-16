Türk savunma devi Otokar'a ceza üstüne ceza yağıyordu: Apar topar durdurma kararı alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk savunma devi Otokar, Romanya'da açılan davalardan dolayı zor bir süreçten geçerken şirketten son gelişmelere ilişkin kritik bir açıklama geldi.

Otokar'ın Romanya sözleşmesi ile ilgili ödeme taleplerinin iptali davalarında gelinen süreçte yaklaşık 2,3 milyar TL'lik ikinci ödeme yükümlülüğünün durdurulduğu açıklandı.

Otokar tarafından Romanya sözleşmesi ile ilgili ödeme taleplerinin iptali davalarındaki gelişmeler ve yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Şirket, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi C.N. Romtehnica S.A.’nın açmış olduğu ve Otokar lehine sonuçlanan 4×4 taktik tekerlekli hafif zırlı araç alımı ihalesi kapsamında, Romtehnica tarafından, Romanya’da üretilecek kısım için sözleşme takvimindeki yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla Otokar’a sırasıyla 191.847.899 Rumen leyi (yaklaşık 1,9 milyar TL) ve 230.217.479 Rumen leyi (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarında ödeme talepleri iletildiği, bu ödeme taleplerinden ilkinin yasal haklar saklı kalmak kaydıyla vadesinde ödendiği ve ilgili talebe ilişkin iptal davası açıldığı, ikinci talebin ise 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde yasal haklar saklı kalmak kaydıyla ödenmesinin ve bu talebe ilişkin de iptal davası açılmasının planlandığını hatırlattı.

Gelinen aşamada, ikinci talebe karşı yürütmenin durdurulması talepli iptal davasının açıldığı, bu kapsamda Romanya mahkemelerince Otokar’a açılan iptal davalarının birleştirilerek görülmesine karar verildiği söylendi. Aynı zamanda karşı tarafın temyiz hakkının açık olmak üzere 230.217.479 ley (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarındaki ikinci ödeme talebinin yürütmesinin dava süreci kesin olarak sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

İkinci ödeme yükümlülüğünün mevcut durum itibarıyla durdurulduğu, dava sürecindeki gelişmelerin konunun önemine göre kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

